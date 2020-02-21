Гаджеты
Газета DAILYНазвано лучшее время в России для покупки новых iPhone
Эксперты провели исследование в России и обратили внимание на тенденцию, связанную со смартфонами Apple. Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
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