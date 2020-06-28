Политолог считает, что в лидеры, помимо России, выходят Китай и Индия. При этом, по словам Журавлева, Китай повторяет путь США: в этой стране растет уровень жизни, и товарная экспансия там скоро перестанет иметь смысл.

с чего всё началось

Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай. Несмотря на то, что Вашингтон все еще впереди, он утратил абсолютное первенство. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

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