Политика

Lenta.ruLenta.ruНазвано место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай. Несмотря на то, что Вашингтон все еще впереди, он утратил абсолютное первенство. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.
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с чего всё началось

«Эпоха закончилась»: политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

Политолог считает, что в лидеры, помимо России, выходят Китай и Индия. При этом, по словам Журавлева, Китай повторяет путь США: в этой стране растет уровень жизни, и товарная экспансия там скоро перестанет иметь смысл.
Вечерняя Москвавчера в 13:02

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Политолог назвал место России в числе наследников США в мировом лидерстве

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Эксперт назвал место России в мире после окончания лидерства США

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Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

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Политолог объяснил, почему США должны неизбежно отступить со своих позиций

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News.ruвчера в 14:35

Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Lenta.ru15:46

«Эпоха закончилась»: политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

Вечерняя Москвавчера в 13:02
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Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК 19:44
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Армия и оружие

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
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Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru 14:15
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Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
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Армия и оружие

Министры обороны США и Нидерландов обсудили противостояние РФ и КНР

Противостояние России и КНР обсудили по телефону глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.
РЕН ТВ 19:48
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета 17:19
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Гаджеты

Apple назвала 8 лауреатов ежегодной премии Apple Design Awards

Сегодня компания Apple назвала имена лауреатов премии Apple Design Award.
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Авто

General Motors выиграл контракт на поставку внедорожников армии США

Издание Speed Me сообщило о подписанном контракте американскими военными с подразделением GM Defense, которое входит в состав концерна General Motors и специализируется на обслуживании оборонного сектора, на поставку внедорожников для мотострелковых отделений.
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
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Общество

ВОЗ направит в Китай экспертов для изучения происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу специалистов в Китай для выяснения происхождения коронавируса.
RT на русском 15:11
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Путешествия

Законопроект об экологическом туризме внесен в Госдуму

Инициатива о развитии в России экологического туризма подготовлена группой депутатов Госдумы по инициативе Вячеслава Фетисова, автором законопроекта стала также депутат Госдумы от Краснодарского края, глава профсоюзов Кубани Светлана Бессараб, сообщили «Солидарности» в пресс-службе парламентария.
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Шоу-бизнес

Денис Мацуев впервые рассказал о ребенке от балерины Шипулиной

В своем последнем интервью Мацуев впервые открыто рассказал о своей семье и в частности о своём ребёнке.
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Общество

Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса

Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
Технологии

МТС запустила голосового помощника «Марвин»

Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13:25
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
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Космос

NASA выложит 35 тыс. долларов за дизайн туалета для Луны

МИР 24 14:56
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Киберспорт

Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву

Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
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Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

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Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
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Политика

Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну

Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
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Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами

Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
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Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200

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Армия и оружие

Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами»

Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавших себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания.
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