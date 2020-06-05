Названо место и дата прощания и похорон Народного артиста РФ Михаила Кокшенова. "Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра в воскресенье, 7 июня", - написала на своей странице в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.

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