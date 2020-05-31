Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвано наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
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с чего всё началось

Вирусолог назвал строительные респираторы более эффективным средством защиты от коронавируса, чем маски

Саму вирусную частицу маска не задержит, слишком большие поры в ней. Вирусная частица сама по себе не летает, она летает в виде капельки жидкости, поэтому можно и то и другое.
Говорит Москва11:01

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Названо более эффективное средство защиты от COVID-19, чем маски

Вечерняя Москва15:09

Россиянам рассказали, что защитит их от коронавируса лучше масок

URA.Ru13:31

Названо более эффективное средство защиты от коронавируса, чем маски

РЕН ТВ11:56

Вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19

News.ru13:01

Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

РИА Новости12:47

Доктор назвал более эффективное средство защиты от коронавируса, чем маски

Московский Комсомолец13:28

Вирусолог назвал строительные респираторы более эффективным средством защиты от коронавируса, чем маски

Говорит Москва11:01
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Политика

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
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Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
РИА Новости 13:08
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Общество

FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику

Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
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Здоровье

В Курской областной больнице проведут проверку после письма медиков

В региональном комитете здравоохранения сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора, региональное управление Роспотребнадзора и комитет в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку.
Курские известия вчера в 12:42
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Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета 13:48
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
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Политика

Трамп пообещал появление у США «величайших вооружений» в истории

Газета.Ru 06:58
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Шоу-бизнес

Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей

Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
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Шоу-бизнес

Настасья Шубская показала фото сразу после родов

Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
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Политика

Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Новая газета 29 мая в 01:44
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Шоу-бизнес

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Происшествия

В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков

Коммерсантъ вчера в 21:33
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Баскетбол

Инсайдер: Майк Джеймс останется в ЦСКА ещё на три года

«Несмотря на последние слухи, разыгрывающий защитник Майк Джеймс остаётся в ЦСКА ещё на три года», — написал Варлас в своём «твиттере».
Чемпионат 14:12
Происшествия

Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге

Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург 06:01
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Религия

В Подмосковье разрешили посещать храмы

Известия 12:15
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Футбол

Глушаков может вернуться в «Спартак»

Soccer.ru вчера в 08:36
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В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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Транспорт

У железнодорожного моста через Колу заменят два пролёта

Прокуратура назначила проверку после повреждения моста через реку Кола 31 05 2020 На месте аварии проводятся работы по подготовке к снятию с опор двух пролётов моста.
Северпост 12:03
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Футбол

Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о карьере экс-тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
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Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
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Здоровье

В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине

29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 13:05
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Футбол

Наставник киевского «Динамо» назвал Марлоса и Мораеса украинцами

Рулевой киевлян уточнил, что Марлос и Мораес являются украинцами.
ProstoProSport 14:30
Общество

Более 70 россиян вернулись из Нью-Йорка в Екатеринбург

Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Екатеринбург 74 россиянина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области.
Газета.Ru 13:57
Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил испытания и передан ВМФ.
НТВ 28 мая в 17:01
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Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
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