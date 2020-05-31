Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвано наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
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с чего всё началось

Вирусолог назвал строительные респираторы более эффективным средством защиты от коронавируса, чем маски

Саму вирусную частицу маска не задержит, слишком большие поры в ней. Вирусная частица сама по себе не летает, она летает в виде капельки жидкости, поэтому можно и то и другое.
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