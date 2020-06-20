Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНазвано наиболее вероятное направление удара США по России

Кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, именно через него Штаты и прорабатывают нанесение ударов по нашей стране, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
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с чего всё началось

Холодная игра: стратегическая авиация США активизировалась в Арктике

Группы российских дальних ракетоносцев также проводили патрулирование на севере Тихого океана.
Известиявчера в 17:01

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Названо вероятное главное направление удара США по России

Газета.Ru14:27

Эксперт назвал главное направление удара США по России

Московский Комсомолец07:02

Названо оптимальное направление для удара США по России

Комсомольская правда08:27

Эксперт назвал «оптимальное направление» для удара США по России

ФАН09:17

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости07:51

Военный эксперт: почему США могут напасть со стороны севера

URA.Ru11:31

Названо оптимальное направление для удара США по России

Lenta.ru06:28
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Коммерсантъ вчера в 13:41
1,4K
Происшествия

Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.
REGNUM 13:45
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов

В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 08:04
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Происшествия

Полиция в Рединге оцепила парк после сообщений о нападении

REGNUM 16:43
4
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
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Общество

В Мурманской области смягчили режим ограничений

Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском 14:30
14
Культура

Федор Добронравов покинул театр Сатиры

Lenta.ru 11:33
58
Политика

Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу

Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
336
Здоровье

Ужесточение карантина не дало результатов в Азербайджане

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России.
Кавказский узел 17:12
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
405
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла

RT на русском 15:52
2
Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
7
Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
7
Политика

Трамп заявил о попытках США помочь Индии и Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона ведёт переговоры с Индией и Китаем и пытается помочь этим странам преодолеть проблемы в отношениях.
RT на русском 17:16
Политика

Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа

Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.
Взгляд.ру 13:32
2
Технологии

Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
262
Здоровье

На Кубани за сутки от коронавируса вылечились более 80 человек

Более 3,9 тыс. пациентов были выписаны из больниц. За последние сутки вылечились 81 пациент.
Кубань 24 18 июня в 04:12
1,7K
Авто

Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
31
Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
27
Футбол

«Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Борнмут»

«Кристал Пэлас» выиграл у «Борнмута» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 16:41
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
333
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
90
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
4,1K
Общество

В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса

В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19.
BFM.ru 02:40
28
Авто

Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

Тарантас Ньюс 07:48
17
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
490
Общество

В Германии установили памятник Ленину

РИА Новости 12:35
93
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