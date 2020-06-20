Группы российских дальних ракетоносцев также проводили патрулирование на севере Тихого океана.

с чего всё началось

Кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, именно через него Штаты и прорабатывают нанесение ударов по нашей стране, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

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