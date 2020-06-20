Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНазвано наиболее вероятное направление удара США по России

Кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, именно через него Штаты и прорабатывают нанесение ударов по нашей стране, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
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с чего всё началось

Холодная игра: стратегическая авиация США активизировалась в Арктике

Группы российских дальних ракетоносцев также проводили патрулирование на севере Тихого океана.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эксперт назвал самое вероятное направление удара США по России

Газета.Ru09:14

Стало известно направление удара США по России

Национальная служба новостей09:00

Названо оптимальное направление для удара США по России

Lenta.ru06:28

Эксперт назвал «оптимальное направление» для удара США по России

ФАН09:17

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости07:51

Эксперт назвал главное направление удара США по России

Московский Комсомолец07:02

Названо оптимальное направление для удара США по России

Комсомольская правда08:27
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Общество

В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

BFM.ru вчера в 19:44
1,8K
Транспорт

ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений

Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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Общество

Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме родился

Президент России Владимир Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме появился на свет.
ТАСС 08:02
Общество

Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии.
Мир новостей вчера в 04:24
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Армия и оружие

Российские истребители поднялись для перехвата бомбардировщиков США

Российские истребители поднялись в воздух над Охотским морем, чтобы сопроводить американские бомбардировщики.
Росбалт вчера в 04:37
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Ведомости 07:03
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
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Авто

Начались продажи китайского аналога «Гелендвагена»

Представители компании BAIC анонсировали запуск продаж китайского аналога люксового внедорожника «Mercedes-Benz Gelandewagen».
Gazeta.SPb вчера в 08:12
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Общество

Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета

"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент.
Газета.Ru 07:29
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Футбол

У вратаря «Ростова» Попова за день в 50 раз увеличилось количество подписчиков в Instagram

Голкипер «Ростова» Денис Попов рассказал о приросте подписчиков в Instagram после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:10).
Матч ТВ 09:33
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Газета.Ru 03:59
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ 18 июня в 08:56
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Футбол

«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Уотфорда»

Soccer.ru 07:22
Общество

Лукашенко заявил, что никому не позволит сломить страну

Ранее Лукашенко высказался об отношениях Белоруссии с Россией.
Общественная служба новостей 07:44
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа

Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
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Футбол

Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости вчера в 15:37
Футбол

Уткин: «Поступок Мостового в игре с „Ростовом“ на аморальный не тянет»

Напомним, что Ерёменко возмутил поступок Мостового при счете 1:7. 22-летний футболист получил по ногам и после свистка быстро вскочил, пробив мячом в оппонента.
Евро-футбол.ру 06:57
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
5
Общество

В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 16:41
54
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
72
Общество

Запущен сервис для подачи документов в вузы онлайн

Министерство науки и высшего образования России запустило сервис для дистанционной подачи документов в вузы, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:43
4
Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
127
Происшествия

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
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Игры

Игра Detroit: Become Human вышла в Steam

Игра Detroit: Become Human вышла в Steam. Пользователям также доступна бесплатная демо-версия игры.
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 09:10
4
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
16
Общество

Роберта Кочаряна отпустили под залог в 4 миллиона долларов

Апелляционный уголовный суд отпустил его под залог в 2 миллиарда драмов (~4 миллиона долларов США), рассказали ТАСС адвокаты бывшего лидера Армении.
Вести.Ru 03:51
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Энергетика

Минэнерго ожидает в 2020 году цену нефти Urals в $35

Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около $35 за баррель.
ТАСС 05:37
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