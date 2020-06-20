Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНазвано наиболее вероятное направление удара США по России

Кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, именно через него Штаты и прорабатывают нанесение ударов по нашей стране, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
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с чего всё началось

Холодная игра: стратегическая авиация США активизировалась в Арктике

Группы российских дальних ракетоносцев также проводили патрулирование на севере Тихого океана.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Военные эксперты оценили возможность «удара» США по России через Арктику

РБК11:02

Названо оптимальное направление для удара США по России

Lenta.ru06:28

Названо оптимальное направление для удара США по России

Комсомольская правда08:27

Эксперт назвал «оптимальное направление» для удара США по России

ФАН09:17

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости07:51

Эксперт назвал главное направление удара США по России

Московский Комсомолец07:02

Эксперт назвал самое вероятное направление удара США по России

Газета.Ru09:14
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Происшествия

В Москве молния ударила в посетителей парка

РИА Новости 09:31
Общество

Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Назарбаева

Состояние первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, оценивается как хорошее.
RT на русском 10:15
Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала новую стрижку

Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета 05:25
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Происшествия

Серийный насильник задержан в Севастополе

Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1,3K
Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев во Франции

Газета.Ru вчера в 15:10
1,5K
Футбол

Урал — Рубин 1:2

В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» обыграл в гостях «Урал». Казанцы пропустили первыми – Сантос отправил мяч в свои ворота.
ProstoProSport 08:56
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе сняли на видео

В Москве в результате ливня затопило часть Варшавского шоссе в районе метро «Южная». Жители ближайших домов сняли ситуацию на видео.
Мослента 08:36
Технологии

Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Политика

Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС вчера в 10:26
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Футбол

У вратаря «Ростова» Попова за день увеличилось в 50 раз число подписчиков в «Инстаграме»

После матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» голкипер «Ростова» Денис Попов похвастался солидным приростом подписчиков на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат 09:05
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
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Гаджеты

Microsoft выпустила обновление для Windows 7

Речь идёт об обновлении KB4567409, которое недавно стало доступно пользователям устройств на базе Windows 7. В его описании сказано, что после установки в операционной системе появится браузер Microsoft Edge.
3DNews 04:42
Политика

Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд

Известия 07:24
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,8K
Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Происшествия

В деле Ефремова сменится адвокат

В деле о расследовании ДТП с участием Михаила Ефремова может смениться потерпевший, сообщает «Московской комсомолец» со ссылкой на друга семьи погибшего Сергея Захарова.
Рамблер 18 июня в 10:48
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Здоровье

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 2937

НТА-Приволжье – ￼Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 2937.
НТА-Приволжье 18 июня в 06:58
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Шоу-бизнес

Сильно похудевший Басков поразил россиян

Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
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Наука

Как у растений вырастают шипы, рассказали ученые

ToDay News Ufa 09:37
1
Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
1
Кино

Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить

История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
2
Общество

В Севастополе прошла генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы с участием техники и морской авиации прошла в субботу в Севастополе, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).
ТАСС 07:13
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Футбол

«Ростов» планирует побороться с «Лиллем» за 18-летнего македонца

18-летний футболист «Работничков» Давид Тошевски попал в сферу интересов «Ростова».
Metaratings 09:27
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