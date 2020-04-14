с чего всё началось

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине. Примерные блюда перечислены в инфографике на сайте Роспотребнадзора.

Общество Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер. 3K

Здоровье Коронавирус на Украине: +10% заболевших На Украине, по данным на утро 13 апреля, зафиксировано 3102 случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 325 новых пациентов. 2

Здоровье Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы. 88

Игры Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая Всего будет добавлено более 800 предметов.Terraria появилась в 2011 году на РС, а потом была адаптирована для PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных устройств.

Энергетика Нефтяные компании в США начали приостанавливать добычу Например, компания Texland Petroleum LP остановила работу всех 1211 месторождений и прекратила добычу до мая из-за отмены заказов и резкого падения спроса на нефть. 7

Общество В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. 1

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 375

Общество Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла. 1,3K

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.

Авто Toyota представила новое поколение Toyota Harrier Новое поколение модели имеет спереди стойки Макферсон, а сзади использовали двойные поперечные рычаги. 26

Общество В России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса За последние сутки в России еще 2186 человек заразились коронавирусом.

Здоровье Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. 147

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 66

Общество Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона человек "По данным 14 апреля, число зараженных COVID-19 во всем мире составляет 2 019 320, число скончавшихся - 119 483 человека, число выздоровевших приближается к 449 т000", - сообщают эксперты. 66

Происшествия Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов. 10

Экономика Экономист оценил падение реальных доходов россиян из-за коронавируса Из-за пандемии коронавируса реальные доходы россиян во втором квартале текущего года снизятся на 15% – это наиболее вероятный сценарий развития событий с учетом текущей ситуации. 1