Авто

МИР 24МИР 24Названо оптимальное время для прогрева автомобиля зимой

Еще столько же рекомендуется ехать на низких оборотах, сообщает 360. Кратковременный прогрев дает лучшие результаты и по расходу топлива, и для профилактики поломок, и по экологии, отметил эксперт Сергей Зиновьев. А наиболее подходящим способом является применение предпускового подогревателя.
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Названо идеальное время для прогрева машины зимой

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Эксперт рассказал, как прогревать автомобиль зимой

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Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой

РИА Новостивчера в 19:39
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