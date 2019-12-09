Еще столько же рекомендуется ехать на низких оборотах, сообщает 360. Кратковременный прогрев дает лучшие результаты и по расходу топлива, и для профилактики поломок, и по экологии, отметил эксперт Сергей Зиновьев. А наиболее подходящим способом является применение предпускового подогревателя.

Названо оптимальное время для прогрева автомобиля зимой

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