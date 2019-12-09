Авто
МонаВистаНазвано оптимальное время для прогрева зимой автомобиля
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с чего всё началось
Как правильно прогревать автомобиль, чтобы сэкономить топливо и продлить срок службы силового агрегата, рассказал эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев.Новые автомобиливчера в 23:15
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Политика
Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»
Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».
Футбол
«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди
В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Политика
Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма
Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Общество
ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Общество
Тинькофф-банк запустил первое в России суперприложение
Тинькофф-банк первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Общество
Утро в Петербурге началось с очередной эвакуации судов и больниц
Чуть позже пришла информация, где анонимы сообщали о заминировали суда и госпиталя Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, Пушкинского военного госпиталя № 773, больницы № 46 Святой Евгении, Максимилиановской больницы, городских больниц 33, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 9, 1.
Экономика
Как инвесторы переболели Saudi Aramco
Может быть, дело в том, что в случае с Saudi Aramco пик инвестиционного возбуждения прошел гораздо раньше, а ожидания заметно снизились – с совсем уж невероятных $2 трлн.
Происшествия
Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Футбол
Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»
"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Футбол
Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы
"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
Политика
«Нормандская четверка» готовится к встрече в Париже
Инициатор встречи президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам саммита.
Здоровье
Эксперты: в 2020 году прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты в области здравоохранения предсказали очень тяжелую за последние 15 лет эпидемию гриппа.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Москалькова объяснила причину нарушения прав человека в России
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что правовой нигилизм выступает в роли основной причины ущемления прав людей.
Общество
Специалисты оценили траты россиян на алкоголь на Новый год
Как уточняет издание, траты на алкоголь составляют 35% от новогодней корзины.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Происшествия
На Урале стая собак напала на 11-летнего мальчика
По предварительным данным, вчера, 8 декабря, около 15 часов мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки.
Политика
FT: КНР через три года откажется от сделанных за рубежом компьютеров
Власти КНР отдали распоряжение через три года полностью отказаться от использования в общественных организациях и государственных учреждениях компьютерной техники и программного обеспечения, которые были созданы за рубежом, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.