с чего всё началось

Политика Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров» Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».

Футбол «Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Политика Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.

Политика В МИД России высказались против расширения «нормандского формата» Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).

Общество Утро в Петербурге началось с очередной эвакуации судов и больниц Чуть позже пришла информация, где анонимы сообщали о заминировали суда и госпиталя Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, Пушкинского военного госпиталя № 773, больницы № 46 Святой Евгении, Максимилиановской больницы, городских больниц 33, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 9, 1.

Экономика Как инвесторы переболели Saudi Aramco Может быть, дело в том, что в случае с Saudi Aramco пик инвестиционного возбуждения прошел гораздо раньше, а ожидания заметно снизились – с совсем уж невероятных $2 трлн.

Происшествия Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.

Экономика Россияне стали активно скупать акции Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.

Футбол Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы "Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.

Политика «Нормандская четверка» готовится к встрече в Париже Инициатор встречи президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам саммита.

Общество Москалькова объяснила причину нарушения прав человека в России Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что правовой нигилизм выступает в роли основной причины ущемления прав людей.

Политика Порошенко закидали яйцами на Майдане Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».

Происшествия На Урале стая собак напала на 11-летнего мальчика По предварительным данным, вчера, 8 декабря, около 15 часов мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки.