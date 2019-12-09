Авто

МонаВистаМонаВистаНазвано оптимальное время для прогрева зимой автомобиля

Названо оптимальное время для прогрева автомобиля зимой.
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с чего всё началось
Как правильно прогревать автомобиль, чтобы сэкономить топливо и продлить срок службы силового агрегата, рассказал эксперт издания "За рулем
" Сергей Зиновьев.
Новые автомобиливчера в 23:15

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Водителям дали советы по прогреву машин зимой

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Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой

РИА Новостивчера в 19:39

Водителям дали совет по прогреву машин зимой

Новые автомобиливчера в 23:15

Эксперт назвал идеальное время для прогрева автомобиля зимой

Тарантас Ньюсвчера в 22:34

Названо оптимальное время для прогрева зимой автомобиля

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Названо идеальное время для прогрева машины зимой

CarsWeek.ruвчера в 23:29

Нужно ли прогревать двигатель машины зимой

Журнал Авто.ру03 декабря в 01:02
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Политика

Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»

Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».
REGNUM 01:12
Футбол

«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Нева Спорт вчера в 11:12
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия вчера в 18:27
Общество

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Коммерсантъ 01:07
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Общество

Тинькофф-банк запустил первое в России суперприложение

Тинькофф-банк первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов.
Коммерсантъ 01:15
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости 06 декабря в 07:33
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Ведомости 01:44
Общество

Утро в Петербурге началось с очередной эвакуации судов и больниц

Чуть позже пришла информация, где анонимы сообщали о заминировали суда и госпиталя Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, Пушкинского военного госпиталя № 773, больницы № 46 Святой Евгении, Максимилиановской больницы, городских больниц 33, 14, 15, 20, 23, 25, 26, 9, 1.
Петербургский дневник 01:43
Экономика

Как инвесторы переболели Saudi Aramco

Может быть, дело в том, что в случае с Saudi Aramco пик инвестиционного возбуждения прошел гораздо раньше, а ожидания заметно снизились – с совсем уж невероятных $2 трлн.
Ведомости вчера в 16:22
Происшествия

Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.
Газета.Ru вчера в 23:15
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Футбол

Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»

"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Soccer.ru 07 декабря в 12:39
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Ведомости вчера в 03:27
Футбол

Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы

"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
РИА Новости 01:08
Политика

«Нормандская четверка» готовится к встрече в Париже

Инициатор встречи президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам саммита.
РИА Новости вчера в 04:11
Здоровье

Эксперты: в 2020 году прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты в области здравоохранения предсказали очень тяжелую за последние 15 лет эпидемию гриппа.
Ugpressa.ru вчера в 16:22
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Москалькова объяснила причину нарушения прав человека в России

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что правовой нигилизм выступает в роли основной причины ущемления прав людей.
Московский Комсомолец 01:33
Общество

Специалисты оценили траты россиян на алкоголь на Новый год

Как уточняет издание, траты на алкоголь составляют 35% от новогодней корзины.
Мой Брянск 00:20
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Происшествия

На Урале стая собак напала на 11-летнего мальчика

По предварительным данным, вчера, 8 декабря, около 15 часов мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки.
ТагилСити.ру вчера в 23:10
Политика

FT: КНР через три года откажется от сделанных за рубежом компьютеров

Власти КНР отдали распоряжение через три года полностью отказаться от использования в общественных организациях и государственных учреждениях компьютерной техники и программного обеспечения, которые были созданы за рубежом, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
Аргументы и Факты 00:25
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