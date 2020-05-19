Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».
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Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

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«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах

Весьма04:20

240 имен в «Списке памяти», в России смертность врачей от COVID в десятки раз выше, чем в других странах. Почему это происходит?

Аргументы недели05:57

В России медики умирают от коронавируса в 16 раз чаще, чем в других странах. Две возможные причины

66.ru05:44

«Медиазона»: в России от коронавирусной инфекции скончались 186 медиков

Znak.com05:03

«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков

Эхо Москвы07:02

«Медиазона»: в России от коронавируса умерли 186 медиков

Дождь06:23
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
96
Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 17 мая в 13:47
789
Политика

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
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Происшествия

В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца

Российская газета 06:58
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Культура

Новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» выйдет 22 мая

Да, телеканал «Россия24» всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России.
БМ24 05:31
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Футбол

ЦСКА отмечает 15 лет с момента завоевания Кубка УЕФА

Ровно пятнадцать лет назад, 18 мая 2005 года, ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
1
Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
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Политика

В посольстве России предложили пресс-секретарю Госдепа подучить историю

Вашингтон, 19 мая 2020, 06:53 — REGNUM Подтянуть знания российской истории предложили главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в российском посольстве в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 23:53
10
Хоккей

Журналист Еронко стал ассистентом генерального менеджера «Авангарда»

Ассистентом генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова назначен хоккейный журналист Игорь Еронко, сообщается на официальном сайте омского клуба.
Sport24.ru 04:01
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой

Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
9
Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Транспорт

Водителям в Москве аннулировали штрафы за ошибки в пропусках

В Москве отменили 133 штрафа автомобилистам, которые неверно написали номера машин при оформлении цифрового пропуска для передвижения по городу.
Lenta.ru 06:03
62
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
487
Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
184
Общество

Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя

Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
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Гаджеты

Apple для покупки iPhone предлагает сдавать смартфоны на Android

Apple для покупки iPhone предлагает сдавать смартфоны не только смартфоны на Android, но и собственные устройства, за которые скидка будет приличной.
Astera 04:51
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Киберспорт

«Гвинт» неожиданно вышел в Steam

CD Projekt RED совершенно неожиданно выпустила свою коллекционную карточную игру «Гвинт» в Steam.
Игромания.ру 05:02
Общество

В Петербурге запретили все прощания с умершими

Как следует из документа, все церемонии прощания с умершими должны быть исключены вне зависимости от диагноза покойного.
Инфо24 06:28
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
70
Футбол

«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным

Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 06:36
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
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Происшествия

На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2

Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Общество

Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду

Как ранее сообщало Агентство «Москва», в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Ирины Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:49
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Происшествия

В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 02:33
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Армия и оружие

ЦАСТ: РФ и Киргизия обсуждают поставки ЗРК «Бук-М1» и вертолётов Ми-8

Сотрудники ЦАСТ (Центра анализа стратегий и технологий) сообщили о том, что власти Киргизии и России обсуждают условия поставок вертолётов Ми-8 и зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», имеющихся в наличии у Вооружённых сил РФ.
Актуальные Новости вчера в 09:32
Общество

Первый канал показал сюжет о «праздновании новоселья» военных в Подмосковье; квартиры находятся в металлических контейнерах

Медиазона 06:09
Общество

В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry

В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
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