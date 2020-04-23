Коронавирус
Lenta.ruНазвано последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия. Поэтому можно будет открыть скверы, но должен быть контроль за соблюдением социальной дистанции, считает Тимаков.
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Эксперт предупредил о скачке числа заразившихся коронавирусом накануне майских праздников
Комсомольская правда15:56
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Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Политика
Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины.
Газета.Ru 17:01
Космос
Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны
ИА Красная Весна 17:07
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
Здоровье
В Москве умерли еще 37 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 37 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию.
BFM.ru 16:23
Футбол
Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за коронавируса
Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за того, что они поздно ввели карантин.
Газета.Ru 14:30
Общество
Рекордная безработица обернулась массовым голодом в США
В Лос-Анджелесе, где более 50 процентов жителей остались без доходов, тысячи граждан массово толпятся перед продовольственными банками.
Lenta.ru 11:22
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Автоспорт
В Ferrari опровергают уход из Формулы 1
F1news.ru 05:50
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
Политика
США планируют усилить присутствие в Арктике
RT на русском 16:32
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Авто
На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
Общество
В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан
В правительстве Чехии приняли решение об отмене запрета на свободное передвижение граждан, который был введен более месяца назад в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 17:26
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Здоровье
В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса
Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.
Ведомости 15:40
Армия и оружие
ЦПВС: боевики обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо
Нарушений режима прекращения огня в Идлибе зафиксировано не было.
Народные новости вчера в 18:29
Здоровье
За неделю коечный фонд в Москве будет увеличен в два раза
В ближайшие неделю-полторы в столице коечный фонд увеличится в два раза.
Вести.Ru 11:41
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra потерпел фиаско в рейтинге DxOMark
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra занял седьмое место в рейтинге DxOMark, гаджет потерпел фиаско, считают специалисты.
Актуальные Новости вчера в 06:53
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Авто
В России открылся автосалон новых советских машин
Среди выставленных на продажу машин есть Волги, Моквичи, Жигули, а также присутствует и несколько раритетных Toyota и Mercedes.
Tvoe-avto.com 05:01
Происшествия
Коронавирусом заразились два медика скорой в Воронежской области
Напомним, ранее оперштаб опроверг сообщение в соцсетях, размещенное от имени сотрудника данного медучреждения, заявлявшего, что у медиков нет защитных средств, в результате чего они заражаются коронавирусом.
Kursk.com 13:02
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения.
Моя Москва.онлайн 04:12
Происшествия
В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом
Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.
Вечерний Мурманск 16:53