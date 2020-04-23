Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано последствие нарушений самоизоляции в России

Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия. Поэтому можно будет открыть скверы, но должен быть контроль за соблюдением социальной дистанции, считает Тимаков.
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В России предложили ослабить режим самоизоляции для беременных и детей

URA.Ru16:39

Врач ожидает скачка числа заболевших коронавирусом на следующей неделе

Life.ru16:00

Эксперт анонсировал скачок числа заболевших COVID-19 в РФ

Московский Комсомолец16:19

Эксперт предупредил о возможном скачке заражений коронавирусом

Газета.Ru16:10

Названо последствие нарушений самоизоляции в России

Lenta.ru16:29

Эксперт предупредил о скачке числа заразившихся коронавирусом накануне майских праздников

Комсомольская правда15:56

Эксперт: в России на следующей неделе возможен скачок числа заразившихся коронавирусом

ТАСС15:44
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

НТВ вчера в 11:20
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,2K
Политика

Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины.
Газета.Ru 17:01
Космос

Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны

ИА Красная Весна 17:07
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Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
2,9K
Здоровье

В Москве умерли еще 37 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 37 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию.
BFM.ru 16:23
Футбол

Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за коронавируса

Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за того, что они поздно ввели карантин.
Газета.Ru 14:30
Общество

Рекордная безработица обернулась массовым голодом в США

В Лос-Анджелесе, где более 50 процентов жителей остались без доходов, тысячи граждан массово толпятся перед продовольственными банками.
Lenta.ru 11:22
19
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Автоспорт

В Ferrari опровергают уход из Формулы 1

F1news.ru 05:50
1
Общество

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
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Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
59
Политика

США планируют усилить присутствие в Арктике

RT на русском 16:32
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Общество

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
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Авто

На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
60
Общество

В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан

В правительстве Чехии приняли решение об отмене запрета на свободное передвижение граждан, который был введен более месяца назад в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 17:26
4
Здоровье

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
495
Здоровье

В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса

Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
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Общество

В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
1
Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.
Ведомости 15:40
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Армия и оружие

ЦПВС: боевики обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо

Нарушений режима прекращения огня в Идлибе зафиксировано не было.
Народные новости вчера в 18:29
Здоровье

За неделю коечный фонд в Москве будет увеличен в два раза

В ближайшие неделю-полторы в столице коечный фонд увеличится в два раза.
Вести.Ru 11:41
15
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra потерпел фиаско в рейтинге DxOMark

Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra занял седьмое место в рейтинге DxOMark, гаджет потерпел фиаско, считают специалисты.
Актуальные Новости вчера в 06:53
9
Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
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Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
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Авто

В России открылся автосалон новых советских машин

Среди выставленных на продажу машин есть Волги, Моквичи, Жигули, а также присутствует и несколько раритетных Toyota и Mercedes.
Tvoe-avto.com 05:01
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Происшествия

Коронавирусом заразились два медика скорой в Воронежской области

Напомним, ранее оперштаб опроверг сообщение в соцсетях, размещенное от имени сотрудника данного медучреждения, заявлявшего, что у медиков нет защитных средств, в результате чего они заражаются коронавирусом.
Kursk.com 13:02
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Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
5
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения.
Моя Москва.онлайн 04:12
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Происшествия

В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом

Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.
Вечерний Мурманск 16:53
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