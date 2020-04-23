Коронавирус
Lenta.ruНазвано последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия. Поэтому можно будет открыть скверы, но должен быть контроль за соблюдением социальной дистанции, считает Тимаков.
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Эксперт предупредил о скачке числа заразившихся коронавирусом накануне майских праздников
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