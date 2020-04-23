Коронавирус
Lenta.ruНазвано последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия. Поэтому можно будет открыть скверы, но должен быть контроль за соблюдением социальной дистанции, считает Тимаков.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт предупредил о скачке числа заразившихся коронавирусом накануне майских праздников
Комсомольская правда15:56
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Здоровье
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом
Общее число заболевших достигло 14 Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Республике Алтай, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19, в том числе у медицинского работника.
АМИТЕЛ 13:20
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Здоровье
Эксперты предрекли вспышки ВИЧ-инфекции после окончания пандемии
После окончания пандемии COVID-19 в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия 17:02
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Энергетика
Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru вчера в 14:26
Футбол
Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе
Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 15:38
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Общество
На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00
Указ об ограничении шума до 15:00 принимают в Сахалинской области.
РИА Сахалин-Курилы 02:37
Общество
«МБХ медиа»: у «духовника Путина» обнаружили коронавирус
Стало известно несколько часов [назад], но к нему уже приезжали врачи.
Znak.com 15:52
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Наука
Смерчи на севере Евразии оказались регулярным явлением
Климатологи создали полную базу данных смерчей, происходивших в России и 14 сопредельных государствах с X века по 2016 год, и установили, что, вопреки сложившимся представлениям о редкости смерчей на этой территории, они появляются регулярно, следуя ярко выраженным годовым и суточным циклам.
N+1 12:11
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Интернет
«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер
В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru вчера в 08:45
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В оборонном ведомстве отметили, что за прошедшие семь дней силы авиации поднимались в воздух дважды с целью недопущения нарушения государственных границ России.
RT на русском 17:42
Общество
Четверть регионов России введут систему спецпропусков
Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru 04:00
Энергетика
Deutsche Bank: средства ФНБ могут исчерпаться через два года
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния Минфина России могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, при условии, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
Накануне.Ru 19:30
Шоу-бизнес
Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции
23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Армия и оружие
Режим ЧС введен на американской базе в Джибути из-за коронавируса
Московский Комсомолец 17:30
Происшествия
81 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области
Еще один случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области.
Твой Иркутск вчера в 21:10
Экономика
Банкам хотят запретить блокировать счета без объяснения причин
По словам главы кабмина, банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента.
Парламентская газета 06:28
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21