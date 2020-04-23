Коронавирус
Lenta.ruНазвано последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия. Поэтому можно будет открыть скверы, но должен быть контроль за соблюдением социальной дистанции, считает Тимаков.
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Эксперт предупредил о скачке числа заразившихся коронавирусом накануне майских праздников
Комсомольская правда15:56
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:12, Ашберн
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Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
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