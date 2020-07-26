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Известия
Известия

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Ученые Калифорнийского университета обнаружили заболевание, которое увеличивает риск летального исхода при COVID-19 в 12 раз. Им оказался сахарный диабет, пишет 24 июля MedicalXpress.В источнике
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Московский Комсомолец

«В 12 раз опаснее»: это заболевание сильно осложняет коронавирус

Московский Комсомолец22:03
РБК

Ученые назвали повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание

РБК20:54
Ёлдаш

Диабет дает более тяжелые осложнения в случае заражения коронавирусом

Ёлдашвчера в 15:20
РИА Новости

Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз

РИА Новости17:50
Российская газета

Ученые США оценили влияние коронавируса на здоровье людей с диабетом

Российская газета17:34
Известия

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Известия17:51
Суть событий

Названо идеальное масло для приготовления еды при диабете

Суть событий25 июля в 08:04

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости18:23

РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем25 июля в 11:14

CNN: опрос показал, что Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах

Действующего президента США Дональда Трампа по голосам поддержки в трех ключевых штатах — Аризоне, Флориде и Мичигане — опережает бывший вице-президент Джо Байден, 26 июля передает телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного фирмой SSRS.
ИА Красная Веснавчера в 16:42
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Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе

Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости21:13
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В Москве ИИ обработал более 150 тысяч КТ-снимков за время пандемии

Более 150 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки обработал искусственный интеллект во время пандемии, алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики других заболеваний будут подключены в 2020 году, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
РИА Новости00:08

Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии

Суд приговорил бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, причинившего ущерб строительной фирме в размере свыше 165 миллионов рублей, к 4 годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости00:02
5

В МВД и Роскомнадзор пожаловались на пропаганду ЛГБТ в сериале «Чики»

Общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец обратилась в МВД и Роскомнадзор с требованием заблокировать сериал «Чики» из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма, а также наказать представителей видеосервиса more.tv, который его показывал.
Телеканал RTVIвчера в 06:04
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Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известиявчера в 03:47
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