Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Смотрите также
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Родные членов экипажа пропавшего Ан-2 начали свою поисковую операцию
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
CNN: опрос показал, что Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах
В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским
Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии
В МВД и Роскомнадзор пожаловались на пропаганду ЛГБТ в сериале «Чики»
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто
Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Восемь забайкальских выпускников получили по сто баллов на ЕГЭ
Ученые Калифорнийского университета обнаружили заболевание, которое увеличивает риск летального исхода при COVID-19 в 12 раз. Им оказался сахарный диабет, пишет 24 июля MedicalXpress.В источнике
Подробнее о событии