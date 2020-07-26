Коронавирус
ИзвестияНазвано повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Ученые Калифорнийского университета обнаружили заболевание, которое увеличивает риск летального исхода при COVID-19 в 12 раз. Им оказался сахарный диабет, пишет 24 июля MedicalXpress.
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Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Футбол
Президент «Сельты» рассказал, что клубу будет тяжело выкупить Смолова
Президент «Сельты» Карлос Моуриньо прокомментировал возможный трансфер форварда «Локомотива» Федора Смолова, который в завершившемся сезоне защищал цвета испанского клуба на правах аренды.
Vprognoze.ru 12:47
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ 18:23
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
Коммерсантъ 18:09
Кино
Райан Рейнольдс снимется у режиссера «Очень странных дел»
Режиссер и исполнительный продюсер "Очень странных дел" Шон Леви снимет для Netflix фильм о путешествиях во времени с Райаном Рейнольдсом в главной роли, сообщает THR.
РИА Новости 19:38
Общество
Взрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России
Россияне стали отдавать предпочтение виски, рому, текиле и крепким настойкам во втором квартале 2020 года, следует из данных Росалкогольрегулирования (РАР).
News.ru 19:18
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Газета.Ru вчера в 09:26
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Министр отметил, что законы Польши, обеспечивающие женщинам защиту от домашнего насилия, – это пример для остальных государств.
Evo-rus.com 22:55
Политика
Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 трлн
В пакете предусмотрены прямые выплаты семьям в размере $1,2 тыс. Как сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок.
Коммерсантъ 19:57
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 39 лет
АМИТЕЛ вчера в 21:38
Происшествия
В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках
По меньшей мере 59 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков в американском Сиэтле, задержано 47 участников столкновений, сообщает местная полиция.
РИА Новости 22:55
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
Политика
Здание генконсульства США в китайском Чэнду осталось без флага
Американский флаг был спущен перед зданием генконсульства США в китайском Чэнду, которое по требованию властей прекратило свою работу.
Газета.Ru 22:44
Общество
Отдыхающих на Чёрном море ждёт комфортная погода
Отдыхающих на Чёрном море в ближайщую неделю ждёт комфортная погода, температура воды достигнет 27°C.
RT на русском 22:38
Политика
CNN: опрос показал, что Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах
Действующего президента США Дональда Трампа по голосам поддержки в трех ключевых штатах — Аризоне, Флориде и Мичигане — опережает бывший вице-президент Джо Байден, 26 июля передает телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного фирмой SSRS.
ИА Красная Весна 16:42
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Авто
Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou
В рамках автосалона в Чэнду (Китай) компания Great Wall Motor представила преемника своего легендарного GW Hover / Haval H5 — новый кроссовер Haval DaGou, название которого переводится с китайского как «Большая Собака».
Тарантас Ньюс вчера в 03:43
Общество
Вирус не отступает: Кожемяко поручил усилить контроль за приморцами
По данным приморского Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Приморье заболело коронавирусом ещё 109 человек.
Deita.ru 22:55
Происшествия
Режим ЧС введен в Баяндаевском районе Иркутской области
Режим ЧС введен в четырех муниципалитетах Баяндаевского района Иркутской области.
Орда Инфо 21:40
Футбол
Варди стал самым возрастным лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги
Варди стал лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги впервые и одновременно – самым возрастным.
LiveResult.Ru 14:08
Здоровье
На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса
Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 05:15
Авто
Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России
Седан Kia K5, который пришел на смену модели Kia Optima, будет доступен на рынке РФ в 7 вариантах исполнения.
Новые автомобили 11:54
Политика
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Воскресный вечер" раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в переговоры с захватчиком заложников.
РИА Новости 21:56
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27