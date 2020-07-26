Коронавирус

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Ученые Калифорнийского университета обнаружили заболевание, которое увеличивает риск летального исхода при COVID-19 в 12 раз. Им оказался сахарный диабет, пишет 24 июля MedicalXpress.
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Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз

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