Коронавирус
ИзвестияНазвано повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Ученые Калифорнийского университета обнаружили заболевание, которое увеличивает риск летального исхода при COVID-19 в 12 раз. Им оказался сахарный диабет, пишет 24 июля MedicalXpress.
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Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Игры
Первый эпизод Tell Me Why выйдет 27 августа, последний — 10 сентября
Как и обещалось, перерывы между эпизодами Tell Me Why составят всего неделю: первая глава поступит в продажу 27 августа текущего года, вторая — 3 сентября, третья — 10 сентября.
3DNews 24 июля в 06:59
Политика
Власти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны
Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.
RT на русском 11:09
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
Происшествия
«Мина» для «Конкорда». Как неприкрученный винт погубил 113 человек
Аргументы и Факты 24 июля в 17:03
Здоровье
Специалисты предупредили, какое мясо нельзя использовать для шашлыка
Специалисты рассказали, какое мясо не стоит покупать для шашлыка, чтобы не навредить организму.
Народные новости 13:18
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 17:23
Общество
За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать
27 июля вступила в силу новая редакция УК РФ: к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ) теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода».
Коммерсантъ 17:01
Армия и оружие
В Эфиопии уничтожены два российских «Панциря»
Два ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства, которые стояли на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Профиль 09:22
Политика
Пушков рассказал о страхе Зеленского
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ироничной манере ответила на предложение Зеленского, пообещав, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру.
РИА Новости 19:54
Футбол
Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Общество
Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России
В ближайшие три дня опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в некоторых регионах России.
Российская газета 18:15
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
Гаджеты
Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G
Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру 17:09
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Политика
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru 16:06
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости 18:23
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Общество
Роскомнадзор отстает от графика создания «суверенного Рунета»
Почти 600 млн рублей из бюджета на создание в рамках "суверенного Рунета" информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования не привели к запланированному результату в установленные сроки, сообщили в Счетной палате (СП).
Интерфакс 17:56
Общество
Два выпускника из Петербурга набрали 300 баллов по трём предметам ЕГЭ
RT на русском 09:40
Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
Известия 17:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru вчера в 11:04
Культура
Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ
В рамках третьего сезона проекта «Музыка на крыше», который начнётся 2 августа, состоятся живые концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
RT на русском 24 июля в 04:31
Происшествия
Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки
Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.
ТАСС 17:58