Финансы
Lenta.ruНазвано предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие
Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Газпромбанка. По подсчетам аналитиков банка, к началу мая без поддержки ЦБ доллар стоил бы более 110 рублей.
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с чего всё началось
Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%, говорится в исследовании Газпромбанка («Известия» с ним ознакомились).Известиявчера в 17:01
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Аналитики рассказали о мерах Центробанка по поддержке российского рубля
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