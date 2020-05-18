Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%, говорится в исследовании Газпромбанка («Известия» с ним ознакомились).

с чего всё началось

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Газпромбанка. По подсчетам аналитиков банка, к началу мая без поддержки ЦБ доллар стоил бы более 110 рублей.

Здоровье Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19. 25

Шоу-бизнес Екатерина Варнава нашла новую любовь Звезда Comedy Woman на шоу "Танцы со звездами" призналась, что обрела счастье в личной жизни. 3

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 149

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 155

Политика В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет". 3

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 682

Здоровье В Алтайском крае за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса Сорок пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 970, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 256

Экономика Российские металлурги пожаловались на острый дефицит сырья «Из-за карантинных мер компании сталкиваются со снижением ломосбора, что влечет дефицит сырья и рост цен», — пишет газета «Коммерсант».

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 103

Технологии Сибирскому отделению РАН исполнилось 63 года Новосибирск, 18 мая 2020, 06:36 — REGNUM Сибирскому отделению Российской академии наук (СО РАН) сегодня, 18 мая, исполняется 63 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. 1

Происшествия Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова В субботу, 16 мая, в Пензе по решению Ленинского районного суда был арестован заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства. 76

Общество В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.

Энергетика Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. 78

Общество Доктор Мясников разъяснил тонкости защиты от коронавируса Доктор Александр Мясников в воскресенье рассказал о самой эффективной защите во время пандемии коронавируса COVID-19. 611

Общество Роскачество нашло в фасованных креветках мышьяк Роскачество проверило фасованные креветки и обнаружило в продукции двух производителей превышение допустимых норм мышьяка, сообщили в организации.

Экономика Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса. 10