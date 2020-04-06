Энергетика

REGNUMREGNUMНазвано препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Bloomberg называет ситуацию «битвой воли» между президентом РФ Владимиром Путиным, саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом и главой США. Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Путин допустил сокращение добычи нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+ в объёме 10 млн баррелей в сутки.
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Bloomberg сообщил о препятствии для сделки России и Саудовской Аравии

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Forbes02:19

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Lenta.ru03:18

Bloomberg узнал о споре Москвы и Эр-Рияда по новой сделке о добыче нефти

РБКвчера в 22:33
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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников ответил на сообщения об авиадебоше в Ижевске.
РЕН ТВ 04:29
Общество

В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции

Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что жители Башкирии во время самоизоляции смогут передвигаться на личном автомобиле.
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Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

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Министр культуры России Ольга Любимова порекомендовала российским театрам в период закрытия на карантин уделить внимание репертуарной политике.
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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Газета.Ru 03:17
Происшествия

Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме

Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.
Сахалин.Инфо 02:08
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru вчера в 17:36
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Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
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Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
РБК 04:13
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
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В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
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На видео сняли перехват иранцами американского военного корабля

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Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики

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Ученые рассказали, какие симптомы являются дополнительными при коронавирусе.
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В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам

В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
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Три московских священника заразились коронавирусом

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Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Дождь вчера в 08:44
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В Тульской области выявили десять случаев коронавируса

Тула, 6 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Десять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Тульской области за последние сутки.
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Шарапова опубликовала свой номер телефона

Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
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Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
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Еще одну больницу в Коми закрыли на карантин из-за коронавируса

Еще в одном медучреждении в Коми ввели карантин из-за коронавируса.
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ФАС предложила запретить ПО со скрытой функцией замедления батареи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок работы гаджетов, в частности, путем «увязки» функциональности устройства со сроком износа аккумулятора.
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