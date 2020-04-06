Энергетика
REGNUMНазвано препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Bloomberg называет ситуацию «битвой воли» между президентом РФ Владимиром Путиным, саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом и главой США. Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Путин допустил сокращение добычи нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+ в объёме 10 млн баррелей в сутки.
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Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
В России осталось три региона без коронавируса
В России осталось три региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.
Происшествия
Замминистра прокомментировал сообщения о дебоше в аэропорту Ижевска
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников ответил на сообщения об авиадебоше в Ижевске.
Общество
В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции
Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что жители Башкирии во время самоизоляции смогут передвигаться на личном автомобиле.
Технологии
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
Культура
Любимова дала совет театрам на карантине
Министр культуры России Ольга Любимова порекомендовала российским театрам в период закрытия на карантин уделить внимание репертуарной политике.
Общество
Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Происшествия
Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме
Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату для искусственной вентиляции легких.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Общество
Супруги умерли от коронавирусной инфекции с разницей в шесть минут
Культура
Актриса из «Челюстей» Ли Фиерро умерла от коронавируса
Актриса, сыгравшая одну из ролей в хорроре Стивена Спилберга «Челюсти», Ли Фиерро скончалась на 92-м году жизни из-за осложнений, вызванных новым видом коронавируса.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Экономика
Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку
В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Общество
Роспотребнадзор подсчитает россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство планирует выяснить количество россиян, получивших иммунитет к коронавирусу.
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики
Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов.
Общество
Глеб Никитин назвал районы с коронавирусом в Нижегородской области
Случаи COVID-19 выявлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Выксе, на Бору, а также в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.
Здоровье
Названы три дополнительных симптома при заражении коронавирусом
Ученые рассказали, какие симптомы являются дополнительными при коронавирусе.
Общество
В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Религия
Три московских священника заразились коронавирусом
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Происшествия
В Тульской области выявили десять случаев коронавируса
Тула, 6 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Десять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Тульской области за последние сутки.
Теннис
Шарапова опубликовала свой номер телефона
Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Здоровье
Еще одну больницу в Коми закрыли на карантин из-за коронавируса
Еще в одном медучреждении в Коми ввели карантин из-за коронавируса.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО со скрытой функцией замедления батареи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок работы гаджетов, в частности, путем «увязки» функциональности устройства со сроком износа аккумулятора.