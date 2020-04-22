Общество
РЕН ТВНазвано соотношение мужчин и женщин в России
По данным Росстата, в возрасте 100 лет и старше на каждую тысячу женщин приходится 436 мужчин. Всего на начало этого года в России насчитывалось 78,6 млн женщин и 68,1 млн мужчин.
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с чего всё началось
В России на начало 2020 года на 1 тыс. женщин приходилось 866 мужчин. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, которые пресс-служба ведомства предоставила RT. Число мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от 0 до 29 лет, где на 1 тыс. женщин приходится 1050 мужчин.RT на русскомвчера в 23:02
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Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Происшествия
На Кубани за последние сутки подтверждено 20 случаев коронавируса
13 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по одному в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах.
Администрация Краснодарского края 03:56
Экономика
На фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на пищевую соль
На фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил «Коммерсант».
Известия 04:11
Энергетика
Цены на российскую нефть упали до уровня 1998 года
В 12:13 по московскому времени Urals с поставкой в порты Средиземноморья торговалась на уровне $8,48 за баррель, сопоставимом с декабрем 1998 года.
Forbes вчера в 07:09
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Общество
29 жителей региона заболели коронавирусом в минувшие сутки
По данным на 22 апреля всего в России зафиксировано 5 тыс. 236 новых случая коронавируса в 78 регионах.
Тюменская линия 03:42
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Общество
Экс-президент «Спартака» рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб.
Газета.Ru 05:20
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество
Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции
Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции, даже если у них не выявили коронавирусную инфекцию.
ТВ Центр вчера в 07:55
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Армия и оружие
СМИ узнали о сроках возвращения в море сторожевого корабля «Ладный»
"Ладный" – сторожевой корабль проекта 1135 (шифр "Буревестник"), введен в строй в 1981 году.
Mil.Press FLOT 05:01
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Общество
Суды во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Здоровье
Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью
Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
Космос
Daily Express: советские ученые нашли жизнь на Венере
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Express, ученые нашли необычные объекты, которые напоминают внеземные формы жизни.
ToDay News Ufa 20 апреля в 15:39
Экономика
В России за март прекратили работу более 66 тысяч ИП
66 820 индивидуальных предпринимателей (ИП) прекратили свою деятельность в России в марте 2020 года.
Росбалт 20 апреля в 16:15
Финансы
Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля
Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Общество
Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля
Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).
Коммерсантъ вчера в 19:10
Футбол
Президент «Ахмата» принял эстафету Кадырова и побрился налысо
Президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов принял эстафету от главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо.
РИА Новости 04:26
Общество
Уволены два заместителя главы омского Минздрава
В ведомстве заявили, что накануне уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра: Александр Павловских, отвечавший за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования; а также Ольга Богданова, которая занималась вопросами здоровья женщин и детей.
РИА СуперОмск 00:06
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Политика
Минсельхоз России ответил на слова Лукашенко о гречке
«Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минсельхоза.
RT на русском вчера в 10:49