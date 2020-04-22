Общество

РЕН ТВРЕН ТВНазвано соотношение мужчин и женщин в России

По данным Росстата, в возрасте 100 лет и старше на каждую тысячу женщин приходится 436 мужчин. Всего на начало этого года в России насчитывалось 78,6 млн женщин и 68,1 млн мужчин.
Читать в источнике
Комментировать139
с чего всё началось

Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

В России на начало 2020 года на 1 тыс. женщин приходилось 866 мужчин. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, которые пресс-служба ведомства предоставила RT. Число мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от 0 до 29 лет, где на 1 тыс. женщин приходится 1050 мужчин.
RT на русскомвчера в 23:02

Подробнее о событии

В Росстате назвали соотношение числа мужчин и женщин в России

Российская газета01:51

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

РИА Новостивчера в 23:45

Определено соотношение мужчин и женщин в России

Lenta.ru00:33

В Росстате сообщили соотношение числа мужчин и женщин в России

REGNUM00:14

На 10 девчонок не 9 ребят. Молодых мужчин в России насчитали больше, чем женщин

Телеканал 360°01:06

Названо соотношение мужчин и женщин в России

РЕН ТВвчера в 23:36

Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

RT на русскомвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
172
Происшествия

На Кубани за последние сутки подтверждено 20 случаев коронавируса

13 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по одному в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах.
Администрация Краснодарского края 03:56
495
Экономика

На фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на пищевую соль

На фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил «Коммерсант».
Известия 04:11
395
Энергетика

Цены на российскую нефть упали до уровня 1998 года

В 12:13 по московскому времени Urals с поставкой в порты Средиземноморья торговалась на уровне $8,48 за баррель, сопоставимом с декабрем 1998 года.
Forbes вчера в 07:09
7
Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
3,5K
Общество

29 жителей региона заболели коронавирусом в минувшие сутки

По данным на 22 апреля всего в России зафиксировано 5 тыс. 236 новых случая коронавируса в 78 регионах.
Тюменская линия 03:42
30
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
45
Общество

Экс-президент «Спартака» рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб.
Газета.Ru 05:20
Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
28
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
1,2K
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

РБК 05:10
84
Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
8
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
586
Общество

Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции

Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции, даже если у них не выявили коронавирусную инфекцию.
ТВ Центр вчера в 07:55
2,3K
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
373
Армия и оружие

СМИ узнали о сроках возвращения в море сторожевого корабля «Ладный»

"Ладный" – сторожевой корабль проекта 1135 (шифр "Буревестник"), введен в строй в 1981 году.
Mil.Press FLOT 05:01
Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
539
Общество

Суды во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов

На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00
115
Авто

Список попадающих под налог на роскошь автомобилей расширен в России

Prooren.ru 02:02
178
Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
117
Здоровье

Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
59
Космос

Daily Express: советские ученые нашли жизнь на Венере

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Express, ученые нашли необычные объекты, которые напоминают внеземные формы жизни.
ToDay News Ufa 20 апреля в 15:39
7
Экономика

В России за март прекратили работу более 66 тысяч ИП

66 820 индивидуальных предпринимателей (ИП) прекратили свою деятельность в России в марте 2020 года.
Росбалт 20 апреля в 16:15
329
Финансы

Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
25
Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
480
Общество

Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).
Коммерсантъ вчера в 19:10
100
Футбол

Президент «Ахмата» принял эстафету Кадырова и побрился налысо

Президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов принял эстафету от главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо.
РИА Новости 04:26
Общество

Уволены два заместителя главы омского Минздрава

В ведомстве заявили, что накануне уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра: Александр Павловских, отвечавший за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования; а также Ольга Богданова, которая занималась вопросами здоровья женщин и детей.
РИА СуперОмск 00:06
15
Авто

ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
32
Политика

Минсельхоз России ответил на слова Лукашенко о гречке

«Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минсельхоза.
RT на русском вчера в 10:49
823
Как работают Яндекс.Новости?
Главное