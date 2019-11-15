Экономисты ожидают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. По официальному прогнозу правительства до 2036 года номинальные зарплаты с 2025 году будут расти на 6,7–6,9% ежегодно.

с чего всё началось

К 2050 году в России пенсия будет замещать лишь 50% от трудового дохода граждан, которые зарабатывали на уровне минимального размера оплаты труда. С таким прогнозом выступили аналитики РАНХиГС.

Названо соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

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