Экономика
Дни24Названо соотношение пенсий и зарплат к 2050 году
К 2050 году в России пенсия будет замещать лишь 50% от трудового дохода граждан, которые зарабатывали на уровне минимального размера оплаты труда. С таким прогнозом выступили аналитики РАНХиГС.
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с чего всё началось
Экономисты ожидают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. По официальному прогнозу правительства до 2036 года номинальные зарплаты с 2025 году будут расти на 6,7–6,9% ежегодно.РБКвчера в 16:00
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Футбол
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Армия и оружие
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Кино
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Политика
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Медики назвали причину болезни вейперов
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