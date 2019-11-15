Экономика

Дни24Дни24Названо соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

К 2050 году в России пенсия будет замещать лишь 50% от трудового дохода граждан, которые зарабатывали на уровне минимального размера оплаты труда. С таким прогнозом выступили аналитики РАНХиГС.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

Экономисты ожидают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. По официальному прогнозу правительства до 2036 года номинальные зарплаты с 2025 году будут расти на 6,7–6,9% ежегодно.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Экономисты РАНХиГС составили прогноз соотношения зарплат и пенсий до 2050 года

Znak.comвчера в 20:22

«Бедным станет сложнее заработать на пенсию»: Экономисты раскрыли, сколько получат пожилые в России

Царьград02:24

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

Lenta.ru01:09

Экономисты сделали прогноз по соотношению пенсий и зарплат до 2050 года

ФедералПрессвчера в 23:24

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Говорит Москва02:30

Экономисты: бедным россиянам станет сложнее заработать на пенсию. Прогноз до 2050 года

URA.Ruвчера в 18:35

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Армия и оружие

Объединённая следственная группа опубликовала новые материалы, свидетельствующие о связи ДНР с российскими властями

Российские высокопоставленные чиновники давно были должны рассказать гражданам, кто стоит за крушением малазийского «Боинга».
Эхо Москвы вчера в 22:02
Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Российская газета 01:20
Происшествия

Адвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ

Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
RT на русском 01:50
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
Шоу-бизнес

Ольга Бузова помирилась с сестрой Анной

Ольга Бузова помирились с сестрой Анной почти спустя год после конфликта, возникшего во время отдыха на престижном горнолыжном курорте в Куршевеле.
Актуальные Новости 01:03
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

РБК вчера в 19:54
Космос

Итальянский и американский астронавты сегодня выйдут в открытый космос

В общей сложности для ремонта потребуются четыре выхода в открытый космос. Сегодняшний продлится около шести часов.
Эхо Москвы 00:16
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 00:59
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
РИА Новости 02:00
Интернет

Google начнет открывать банковские счета

Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 13 ноября в 10:36
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru вчера в 06:21
Происшествия

В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП

"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:14
Происшествия

В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:20
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Футбол

Власти Ростовской области ответили на обвинения Карпина

Министерство спорта Ростовской области выступило с заявлением по поводу слов главного тренера "Ростова" Валерия Карпина о сложной финансовой ситуации в клубе.
Pravda.Ru 01:54
Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Происшествия

Россия заявила права на Бориса Мазо

Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Единоборства

Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

Российский боец ММА Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234.
Российская газета вчера в 22:50
Общество

Москвичи не впадут в депрессию из-за отсутствия солнца

По словам и.о. директора учреждения Романа Вильфанда, на состояние человека негативно влияет отсутствие солнца.
Известия 00:01
Общество

Фигуранты «дела ФИАН» покинули Россию и стали гражданами Израиля

Следователи допрашивали Канорских 31 октября. Они проходят как свидетели по делу о контрабанде оптических элементов.
Телеканал 360° 02:11
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю заработную плату российских врачей, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 15:08
Армия и оружие

Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства

Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:25
Общество

Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым

Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
Толк 13 ноября в 06:22
Кино

Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон

Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
RuNews24.ru вчера в 03:26
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Политика

Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
RT на русском 01:04
Наука

Медики назвали причину болезни вейперов

Специалисты из США считают, что причиной смертей вейперов от неизвестной болезни стал масляный раствор витамина Е. Волгоград, 14 ноября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа 13 ноября в 22:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное