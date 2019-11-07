Экономика

Газета.RuГазета.RuНазвано условие для достижения первой части торговой сделки с США

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, этим условием является синхронная отмена повышенных пошлин.
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Названо условие для достижения первой части торговой сделки с США

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Первые симптомы рака печени назвали врачи

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Первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова взяли под стражу на 2 месяца — до 5 января 2020 года.
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Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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Названа дата начала продаж билетов на поезда в Крым

Продажи билетов на поезда в Крым начнутся 8 ноября.
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Хоккеист Прохоркин призвал не называть Малкина предателем России

По словам хоккеиста, один из лучших спортсменов России имеет право на такой выбор.
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На Украине заявили о готовности к отводу сил в Петровском

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике предложили начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября.
RT на русском 06:05
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Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске

Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
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Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
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В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

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По данным чиновника, модернизация поможет продлить срок службы кораблей на восемь лет.
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Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
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Фанаты «Наполи» устроили акцию протеста перед базой клуба

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Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
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РФ и САР призвали мировое сообщество обязать США вывести свои войска

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