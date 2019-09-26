Недвижимость
Телеканал 360°Названо условие для ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Озвучено условие, по которому молодая семья с Дальнего Востока может получить льготную ипотеку под 2%. Для этого паре нужно определенное время проживать в квартире, купленной по льготной ставке. Такое заявление сделал замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной по льготной ставке квартире, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.ТАСС24 сентября в 08:05
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Условием ипотеки под 2% для молодых семей ДФО может стать проживание в купленной квартире
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