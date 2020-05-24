Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. Его словам приводит «Парламентская газета».
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с чего всё началось

Главный эпидемиолог Минздрава рассказал, когда в стране можно будет снять все ограничительные мероприятия

Как пояснил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико, только при показателе 60-70 процентов защищённых от коронавируса людей можно будет говорить о полном снятии ограничений в стране.
Парламентская газета17:00

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Эпидемиолог назвал главное условие неуязвимости к коронавирусу

News.ru21:15

Учёный рассказал, при каком условии россияне станут неуязвимы к коронавирусу

Life.ru20:50

Вакцинацией против COVID-19 необходимо охватить 95 процентов населения, сообщили в Минздраве

Парламентская газета18:12

Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Lenta.ru20:31

Эпидемиолог назвал условие для неуязвимости россиян к COVID-19

РЕН ТВ19:48

Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

РИА Новости19:30

В Минздраве РФ назвали условие для неуязвимости россиян к COVID

URA.Ru20:35
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:27, Ашберн
Общество

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Известия 19:39
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Армия и оружие

В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями

Сразу несколько украинских СМИ сообщили о переоснащение ВВС Украины новыми боевыми самолетами в течение 2021–2035 годов, которое будет выполнено в три этапа.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на троих игроков «Ювентуса»

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к обмену полузащитника Поля Погба на троих футболистов туринского "Ювентуса", сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини в Twitter.
Газета.Ru 16:31
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
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Армия и оружие

В Китае назвали две страны, которые умеют делать истребители пятого поколения

Ferra 11:49
Общество

В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство

Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
Аргументы и Факты 19:44
Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Lenta.ru 16:52
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Общество

Жириновский предложил ограничить трудовым мигрантам въезд в Россию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ограничить возращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну по причине распространения коронавируса.
Политическая Экспертиза 09:21
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Происшествия

В Казани собака насмерть загрызла хозяйку

В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
РИА Новости 14:14
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Политика

В МИД РФ ответили на обвинения о наведении вооружений на объекты США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что обвинения в использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений смешны.
Аргументы и Факты 19:28
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Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь

Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась одышка.
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Спорт

Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки

В 2017 году Шмидт, по мнению издания Busted Coverage, была признана самой сексуальной спортсменкой в мире.
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
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Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
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Шоу-бизнес

Пригожин заявил о бедственном положении артистов из-за коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, особенно молодые, оказались в ужасных условиях из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 02:45
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Хоккей

Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение

Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%.
РИА Новости 16:30
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Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
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Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
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Шоу-бизнес

Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
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Религия

Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам

Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан - начинают отмечать российские мусульмане в этом году с заходом солнца, продолжится празднование завтра в течение дня.
Вестник Кавказа 14:00
Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу

Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета 15:08
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия вчера в 10:52
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Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
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Футбол

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» на своем поле

«Бавария» разгромила франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 5:2. Мюнхенская команда осталась на первом месте в Бундеслиге и сохранила отрыв в 4 очка от дортмундской «Боруссии».
Спорт день за днем 14:29
Армия и оружие

ВМС США испытали лазер против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
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Хоккей

Sport24: СКА получит права на Каменева у «Магнитки»

СКА и магнитогорский «Металлург» могут провести сделку, в результате которой питерский клуб получит права на российского нападающего «Колорадо» Владислава Каменева, сообщает Sport24.
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Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
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Политика

В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной

Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна 16:58
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В Подмосковье выясняют причины загрязнения Москвы-реки

Министерство экологии Подмосковья обследовало Москву-реку в Красногорске для выяснения причин появления радужной пленки в районе Павшинской поймы.
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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