Коронавирус
РИА НовостиВ России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить2K
с чего всё началось
Согласно опубликованному на сайте кабмина постановлению, действовать оно начинает задним числом — со дня вступления в силу федерального закона, дополнением к которому является.63.ru03:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращений о кредитных каникулах
Будущее России. Национальные проекты02:26
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Путешествия
Отельеры Турции рассказали о предстоящем сезоне 2020 года
Отельеры рассказали о предстоящем сезоне в Турции и назвали страны, граждане которых первыми вернутся на турецкие курорты.
Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Экономика
Правительство утвердило меры поддержки российской экономики
Правительство утвердило перечень мер, которые должны помочь устойчивому развитию экономики.
Общество
Швеция без карантина: главный эпидемиолог страны рассказал о ситуации
Ситуацию с новым коронавирусом и принимаемыми мерами прокомментировал главный государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Политика
Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС в истории
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что коронавирус поставил Евросоюз перед самым большим испытанием с момента его основания, передает РИА "Новости".
Общество
Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке
78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов
В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Экономика
Российский миллиардер предложил обнулить подоходный налог для бедных
В качестве одной из возможных мер миллиардер (состояние Троценко Forbes оценивает в режиме реального времени в $1,3 млрд) называет возврат к прогрессивной шкале подоходного налога (существовала в России до 2001 года) с обнулением его ставки для россиян с наименьшими доходами.
Экономика
Роман Старовойт: «За коронавирусом последует коронакризис»
"За коронавирусом последует коронакризис", - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании штаба в Доме Советов.
Футбол
Поль Погба хочет перейти в «Реал»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приоритетным вариантом продолжения своей карьеры рассматривает переход в мадридский «Реал», а не возвращение в «Ювентус», сообщает издание As.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассекретила национальность своего мужа
До карантина Гузеева если и публиковала семейные фото и видео, то в основном с присутствием своей взрослой дочери Ольги, а вот своего мужа Игоря телеведущая практически никогда не показывает.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Общество
Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Общество
Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса
По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.
Общество
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Армия и оружие
Кургинян: только идиот может сказать, что биологического оружия нет
Попытки отрицать существование в мире биологического оружия не выдерживают никакой критики, заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян, 5 апреля в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». По словам политолога, пандемия коронавируса, которая уже унесла жизни более 58 тыс. человек, требует осмысления.
Здоровье
В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом
В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Игры
В PS Store началась предзагрузка Final Fantasy VII Remake
В PlayStation Store открылась возможность загрузить ремейк Final Fantasy VII. Для игры потребуется 100 ГБ свободного места на жестком диске.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Кино
В новом сезоне «Харли Квинн» героиня влюбится в свою лучшую подругу
Нью-Йорк, США, 6 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия.
Общество
Роспотребнадзор начал проводить тесты на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника, 6 апреля, начинает проводить бесконтактное тестирование на новую коронавирусную инфекцию.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Общество
В Свердловской области возникли перебои с выдачей детского питания
В Свердловской области возникли перебои с выдачей молодым мамам бесплатного детского питания.