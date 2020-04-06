Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Согласно опубликованному на сайте кабмина постановлению
, действовать оно начинает задним числом — со дня вступления в силу федерального закона, дополнением к которому является.
63.ru03:29

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В России утвердили максимальные размеры займов для получения кредитных каникул

RT на русском11:17

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для получения отсрочки

Коммерсантъ04:22

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для обращений о каникулах

ТАСС02:49

Власти РФ определили максимальный размер ссуды для получения кредитных каникул

Интерфакс03:10

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

РИА Новости03:08

Правительство утвердило максимальный долг для кредитных каникул

63.ru03:29

Кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращений о кредитных каникулах

Будущее России. Национальные проекты02:26
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Путешествия

Отельеры Турции рассказали о предстоящем сезоне 2020 года

Отельеры рассказали о предстоящем сезоне в Турции и назвали страны, граждане которых первыми вернутся на турецкие курорты.
МедиаПоток 11:01
Общество

Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть

Московский Комсомолец 05:52
Экономика

Правительство утвердило меры поддержки российской экономики

Правительство утвердило перечень мер, которые должны помочь устойчивому развитию экономики.
Право.ру 08:38
Общество

Швеция без карантина: главный эпидемиолог страны рассказал о ситуации

Ситуацию с новым коронавирусом и принимаемыми мерами прокомментировал главный государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Военное обозрение 10:55
Политика

Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС в истории

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что коронавирус поставил Евросоюз перед самым большим испытанием с момента его основания, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:19
Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Российская газета 10:32
Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов

В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Радиочастотный спектр 08:58
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Экономика

Российский миллиардер предложил обнулить подоходный налог для бедных

В качестве одной из возможных мер миллиардер (состояние Троценко Forbes оценивает в режиме реального времени в $1,3 млрд) называет возврат к прогрессивной шкале подоходного налога (существовала в России до 2001 года) с обнулением его ставки для россиян с наименьшими доходами.
РБК 09:57
Экономика

Роман Старовойт: «За коронавирусом последует коронакризис»

"За коронавирусом последует коронакризис", - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании штаба в Доме Советов.
Друг для друга (Курск) 07:26
Футбол

Поль Погба хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приоритетным вариантом продолжения своей карьеры рассматривает переход в мадридский «Реал», а не возвращение в «Ювентус», сообщает издание As.
LiveResult.Ru 08:58
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассекретила национальность своего мужа

До карантина Гузеева если и публиковала семейные фото и видео, то в основном с присутствием своей взрослой дочери Ольги, а вот своего мужа Игоря телеведущая практически никогда не показывает.
Bimru.ru 04:47
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Общество

Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Lenta.ru 12:07
Общество

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса

По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.
Янаульские зори 00:05
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Общество

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Армия и оружие

Кургинян: только идиот может сказать, что биологического оружия нет

Попытки отрицать существование в мире биологического оружия не выдерживают никакой критики, заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян, 5 апреля в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». По словам политолога, пандемия коронавируса, которая уже унесла жизни более 58 тыс. человек, требует осмысления.
ИА Красная Весна вчера в 18:15
Здоровье

В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом

В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Новая газета вчера в 15:07
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 06:45
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Газета.Ru 07:01
Игры

В PS Store началась предзагрузка Final Fantasy VII Remake

В PlayStation Store открылась возможность загрузить ремейк Final Fantasy VII. Для игры потребуется 100 ГБ свободного места на жестком диске.
CyberSport.ru 10:19
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Bimru.ru 05:37
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Кино

В новом сезоне «Харли Квинн» героиня влюбится в свою лучшую подругу

Нью-Йорк, США, 6 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия.
REGNUM 09:59
Общество

Роспотребнадзор начал проводить тесты на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника, 6 апреля, начинает проводить бесконтактное тестирование на новую коронавирусную инфекцию.
Мойка78 вчера в 21:20
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Общество

В Свердловской области возникли перебои с выдачей детского питания

В Свердловской области возникли перебои с выдачей молодым мамам бесплатного детского питания.
КП - Екатеринбург 11:11
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