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Невские Новости
Невские Новости

Названо условие для продления выплат 10 тыс. рублей на детей в августе

В конце июля россияне стали все чаще интересоваться, продлят ли выплаты на август. Выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет, которые в первые два месяца лета получили российские семьи, потребовали серьезных бюджетных затрат, речь идет о сотнях миллиардов рублей.В источнике
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По-прежнему прядка 10-12 тыс. человек ежедневно обращаются за выплатами на детей.
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Семьям с детьми рассказали о возможном продлении выплаты 10 000 рублей

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ФедералПресс

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ИА Красная Весна

Сенатор рассказал, стоит ли ждать новых выплат на детей по 10 тыс. рублей

ИА Красная Веснавчера в 09:28
URA.Ru

Выплатят ли семьям с детьми пособие 10 тысяч рублей до 1 сентября. Прогнозы экономистов

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Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratingsвчера в 13:09
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Поветкин назвал свой нокаут в поединке с Уайтом лучшим за всю карьеру

Лондон, 23 августа 2020, 08:53 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин, который ранее нокаутировал британца Диллиана Уайта в бою за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, считает этот нокаут лучшим за всю карьеру.
REGNUM01:53

Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года

Член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко предложил провести референдум по возвращению конституции образца 1994 года, передают «МБХ медиа» и «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ11:21
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Лавров назвал нереалистичными условия США по ДСНВ

Солнечногорск, Московская область, 23 августа 2020, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM10:34
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