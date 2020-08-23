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Невские Новости
Невские Новости

Названо условие для продления выплат 10 тыс. рублей на детей в августе

В конце июля россияне стали все чаще интересоваться, продлят ли выплаты на август. Выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет, которые в первые два месяца лета получили российские семьи, потребовали серьезных бюджетных затрат, речь идет о сотнях миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

РБК17:57
Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Экономика сегодня20:34
Народные новости

Сенатор Рязанский объяснил низкую вероятность выплат на детей к 1 сентября

Народные новости19:59
ФАН

Эксперты оценили вероятность выплаты семьям по 10 тысяч рублей в августе

ФАН04:11
Общественная служба новостей

Эксперт оценил вероятность новых выплат пособий по десять тысяч рублей

Общественная служба новостей17:49
ИА Красная Весна

Сенатор Рязанский оценил вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

ИА Красная Весна18:45
Политика Сегодня

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

Политика Сегоднявчера в 12:52

Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко
РБК13:56

В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
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Поветкин назвал свой нокаут в поединке с Уайтом лучшим за всю карьеру

Лондон, 23 августа 2020, 08:53 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин, который ранее нокаутировал британца Диллиана Уайта в бою за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, считает этот нокаут лучшим за всю карьеру.
REGNUM01:53

Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года

Член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко предложил провести референдум по возвращению конституции образца 1994 года, передают «МБХ медиа» и «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ11:21
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