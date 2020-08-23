Названо условие для продления выплат 10 тыс. рублей на детей в августе
В конце июля россияне стали все чаще интересоваться, продлят ли выплаты на август. Выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет, которые в первые два месяца лета получили российские семьи, потребовали серьезных бюджетных затрат, речь идет о сотнях миллиардов рублей.В источнике
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Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
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Общественная служба новостей17:49