Названо условие для продления выплат 10 тыс. рублей на детей в августе

NewInform 16

В конце июля россияне стали все чаще интересоваться, продлят ли выплаты на август. Выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет, которые в первые два месяца лета получили российские семьи, потребовали серьезных бюджетных затрат, речь идет о сотнях миллиардов рублей.