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Невские Новости
Невские Новости

Названо условие для продления выплат 10 тыс. рублей на детей в августе

В конце июля россияне стали все чаще интересоваться, продлят ли выплаты на август. Выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет, которые в первые два месяца лета получили российские семьи, потребовали серьезных бюджетных затрат, речь идет о сотнях миллиардов рублей.В источнике
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Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

По-прежнему прядка 10-12 тыс. человек ежедневно обращаются за выплатами на детей.
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Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

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Выплатят ли семьям с детьми пособие 10 тысяч рублей до 1 сентября. Прогнозы экономистов

URA.Ruвчера в 06:56
ИА Красная Весна

Сенатор Рязанский оценил вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

ИА Красная Весна18:45
ФедералПресс

Будет ли третья волна детских выплат? Отвечают экономисты

ФедералПрессвчера в 09:47
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Эксперт оценил вероятность новых выплат пособий по десять тысяч рублей

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Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Московский Комсомолецвчера в 06:00

Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину»

Евросоюз не собирается превращать Белоруссию, где с 9 августа не утихают протесты, «во вторую Украину», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.
Коммерсантъ10:27
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Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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Вышли промо-ролики нового «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Ролики картины (общий воспевающий рассказ о ленте и совершенно ломовое промо персонажей), получившей подзаголовок "Миссия навылет", были продемонстрированы на текущем DC FanDome, проходящем онлайн, и доступны на YouTube-канале WBRRussia.
Российская газета04:57
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В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
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