Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаСечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года. Произойдет это в случае ухода с рынка сланцевой нефти. Текущие цены он не считает драматичными.
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Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Интерфакс01:30

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

ТАССвчера в 16:34

Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

Вести.Ruвчера в 19:00

Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

РБКвчера в 17:15

Главные новости к утру 21 марта

Коммерсантъ00:00

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

RT на русскомвчера в 16:23

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 16:03
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Комментарии

Общество

Вице-президент США Пенс планирует сдать тест на коронавирус

Вашингтон, 21 марта 2020, 21:01 — REGNUM Тест на наличие коронавирусной инфекции в ближайшее время пройдёт вице-президент США Майк Пенс.
REGNUM 14:01
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«Все серьезно. Я хочу объяснить». Меркель впервые за 15 лет выступила с экстренным обращением к народу. Причина — коронавирус. Перевод речи

Текст не передает ее интонации, звук ее голоса, ее выражение лица. Так не говорят вожди, национальные лидеры, бюрократы.
Новая газета 19 марта в 13:22
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
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Россия создаст карту Луны для выбора места высадки космонавтов

РИА Новости 20:26
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В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Журналист добавил, что в самом начале ситуации с COVID-19 России повезло, поскольку на территории страны оказались всего лишь двое граждан Китая, зараженных коронавирусом.
URA.Ru 21:04
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В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
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Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser

По его данным, базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.
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В Мексике разбился вертолет министерства ВМФ

Многоцелевой вертолет Black Hawk министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус.
Российская газета 19:06
Происшествия

Житель Смоленки пытался задержать поджигателя травы возле жилых домов

Трава загорелась днем 21 марта в Смоленке в Чите. Один из очевидцев пожара видел поджигателя и пытался его догнать.
ZAB.RU 06:45
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в семь стран из-за коронавируса

Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
ТАСС 16:40
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Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет 19 марта в 08:59
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
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Наука

Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:45
Гаджеты

Nokia воскресила легендарную модель телефона

Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.
Кубанские новости 09:30
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова: Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ

Продюсер Абрамовой поговорил с Александром Шульгиным, и тот попросил сделать исключение, ведь для Валерии это был «последний шанс зацепиться на телевидении».
НТВ 16:00
Наука

Обнаружены два новых вида пилоносых акул

Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
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Общество

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

News.ru 16:44
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 13:15
Общество

Врач назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в России

За нарушение режима были введены суровые штрафы. Если же взять пример с итальянцев, то срок окончания эпидемии отодвинется.
Городовой вчера в 06:22
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Футбол

Кудряшов ответил, хотел бы он вернуться в «Сочи»

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов ответил, хотел бы он оказаться на данный момент в «Сочи», который покинул зимой.
RT на русском 14:55
Общество

Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок

В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
РИАМО 12:41
Космос

Ракета «Союз» с 34 спутниками стартовала с Байконура

Известия 13:49
Здоровье

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
Сахалин.Инфо 21:11
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ 03:04
Общество

Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован в Италии

Новый рекорд смертей за сутки от коронавируса и случаев заражения в Италии зафиксирован в субботу, 21 марта.
Известия 13:35
Общество

В России выявили 54 новых случая заражения коронавирусом

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб, в нашей стране за сутки были обнаружены 54 новых случая заражения коронавирусом в 9 регионах страны.
Казанские ведомости 07:30
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor вчера в 11:18
Культура

Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Live24 19 марта в 01:20
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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