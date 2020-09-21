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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей

В краткосрочной перспективе курс евро может подняться и выше.В источнике
С чего всё началось
Вечерняя Москва

Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей

Курс евро впервые с 8 сентября взлетел до 90 рублей. Почему растет евро и насколько долго продержится падение рубля, «Вечерняя Москва» спросила у директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктора экономических наук Алексея Зубца.
Вечерняя Москвавчера в 09:37
Подробнее о событии
Lenta.ru

Обозначено условие для роста курса евро выше 90 рублей

Lenta.ruвчера в 16:42
News.ru

Финансист назвал условия роста евро выше 90 рублей

News.ru17:18
Рамблер

Названо условие роста курса евро выше 90 рублей

Рамблервчера в 16:52
Телеканал 360°

Стало известно, когда евро может стать выше 90 рублей

Телеканал 360°17:56
Московский Комсомолец

Доктор экономических наук назвал причины падения курса рубля

Московский Комсомолецвчера в 16:26
РИА Новости

Названо условие роста евро выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 15:58
Вечерняя Москва

Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей

Вечерняя Москвавчера в 09:37

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Ведомости05:51
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Фактывчера в 10:37
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Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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РСА запустил сервис для проверки введенных при оформлении ОСАГО данных

Благодаря новому сервису автовладельцы могут сразу проверять достоверность указанных при оформлении полиса ОСАГО данных, узнавать реальный период действия полиса и другие параметры.
Про Кроссоверы04:42
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM03:35
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов

По сообщению представителя департамента по борьбе с финансовыми правонарушениями, пожелавшего сохранить анонимность, владелец лондонского «Челси» тайно владеет правами на спортсменов, не выступающих за его команду.
CT news02:17