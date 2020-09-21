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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей

Курс евро впервые с 8 сентября взлетел до 90 рублей. Почему растет евро и насколько долго продержится падение рубля, «Вечерняя Москва» спросила у директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктора экономических наук Алексея Зубца.В источнике
С чего всё началось
Об этом газете «Вечерняя Москва
» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Финансовая газета18:32
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Телеканал 360°

Стало известно, когда евро может стать выше 90 рублей

Телеканал 360°17:56
News.ru

Финансист назвал условия роста евро выше 90 рублей

News.ru17:18
РИА Новости

Названо условие роста евро выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 15:58
Lenta.ru

Обозначено условие для роста курса евро выше 90 рублей

Lenta.ruвчера в 16:42
Московский Комсомолец

Доктор экономических наук назвал причины падения курса рубля

Московский Комсомолецвчера в 16:26
Рамблер

Названо условие роста курса евро выше 90 рублей

Рамблервчера в 16:52
Вечерняя Москва

Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей

Вечерняя Москвавчера в 09:37

Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем

Второй концепт рассчитан на региональные перевозки и представляет собой узкофюзеляжный самолет с турбовинтовыми двигателями, вместимостью 100 пассажиров и дальностью полета около 1900 км. Самая интересная новинка – третий концепт, широкофюзеляжный самолет с турбовентиляторными двигателями, построенный по принципу «летающее крыло», который пока не имеет реализации в секторе коммерческих перевозок.
Ведомостивчера в 16:16
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США создадут коалицию против «Северного потока-2»

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Известия17:33
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«Даже пенсии не хватит»: цена лекарства от коронавируса возмутила россиян

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Deita.ruвчера в 06:30

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Мантуров: На максимум по выпуску вакцины от COVID РФ выйдет с февраля

ТАСС Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Известиям" заявил, что компании РФ в октябре произведут порядка 500 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции, а на максимальный объем выпуска выйдут с февраля следующего года.
РЕН ТВ18:03
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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На референдуме в Италии поддержали сокращение числа парламентариев

20 и 21 сентября в Италии прошел референдум, по итогам которого более шестидесяти процентов проголосовавших граждан страны выступили за сокращение числа парламентариев на треть.
Страна Советов on-lineвчера в 13:01
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