Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей
Курс евро впервые с 8 сентября взлетел до 90 рублей. Почему растет евро и насколько долго продержится падение рубля, «Вечерняя Москва» спросила у директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктора экономических наук Алексея Зубца.В источнике
С чего всё началось
Об этом газете «Вечерняя Москва
» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец.
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