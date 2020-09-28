Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ФАН
ФАН

Названо условие для визита Макрона в Россию

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию состоится, как только позволят санитарные условия. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
Подробнее о событии
ТК Звезда

Макрон планирует посетить РФ сразу после улучшения ситуации с коронавирусом

ТК Звезда17:03
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции анонсировал скорый визит Макрона в Россию

Коммерсантъвчера в 15:55
РИА Новости

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

РИА Новостивчера в 14:03
Инфорос

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Инфоросвчера в 14:50
Газета.Ru

Макрон посетит Россию сразу, как только позволит ситуация с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 14:28
Национальная служба новостей

Стало известно, когда Макрон приедет в Россию

Национальная служба новостейвчера в 14:06
News.ru

Во Франции рассказали, при каких условиях Макрон приедет в РФ

News.ruвчера в 14:59

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
629

Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТвчера в 14:39
6

PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии

В 2019 году объем всей медиаиндустрии в России составил $23 млрд, а в 2024-м этот показатель достигнет $29,7 млрд, сообщил РБК представитель консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), комментируя итоги своего исследования, посвященного этому рынку (есть у РБК).
РБКвчера в 16:35

Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

"По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т", - сообщили в министерстве.
Газета.Ruвчера в 15:18
8