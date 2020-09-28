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ФАН
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Названо условие для визита Макрона в Россию

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию состоится, как только позволят санитарные условия. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.В источнике
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Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
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ТК Звезда

Макрон планирует посетить РФ сразу после улучшения ситуации с коронавирусом

ТК Звезда17:03
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции анонсировал скорый визит Макрона в Россию

Коммерсантъвчера в 15:55
News.ru

Во Франции рассказали, при каких условиях Макрон приедет в РФ

News.ruвчера в 14:59
Инфорос

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Инфоросвчера в 14:50
Газета.Ru

Макрон посетит Россию сразу, как только позволит ситуация с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 14:28
Национальная служба новостей

Стало известно, когда Макрон приедет в Россию

Национальная служба новостейвчера в 14:06
РИА Новости

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

РИА Новостивчера в 14:03

Гран-при «Северного характера: green screen» получил российский фильм

Специальный приз от Всемирного фонда дикой природы получил фильм «Лапландский заповедник» режиссёра Бориса Деденёва о тайнах и загадках Лапландского заповедника, которому скоро исполнится 90 лет.
Гран-при «Северного характера: green screen» получил российский фильм
Северпост26 сентября в 13:39

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

"Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе", - сказал Камбон в интервью газете "Коммерсант", говоря о ситуации с Навальным.
РИА Новостивчера в 14:52
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Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ruвчера в 03:41
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СК возбудил уголовное дело после смерти дочери актера Конкина

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новостивчера в 08:20
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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Пенсионерам Тульской области начнут помогать частные клиники

Тульская область и четыре других субъекта РФ присоединились к пилотному проекту по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг жителям в возрасте 65+.
Тульская прессавчера в 10:28
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