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Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию состоится, как только позволят санитарные условия. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.