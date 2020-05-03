В России стартовало исследование, целью которого является изучение иммунитета, который формируется у переболевших COVID-19 к новому коронавирусу.

с чего всё началось

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.

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