Коронавирус
РИА НовостиНазвано условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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с чего всё началось
В России стартовало исследование, целью которого является изучение иммунитета, который формируется у переболевших COVID-19 к новому коронавирусу.Российская газетавчера в 11:05
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Ученый назвал условия формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
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