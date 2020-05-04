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Общество Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции. 786

Здоровье Свердловский губернатор рассказал о возможности открытия центров КТ Екатеринбург, 3 мая 2020, 19:33 — REGNUM В Свердловской области прорабатывают вопрос об открытии центров компьютерной томографии (КТ) для выявления заражённых коронавирусом. 20

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Общество Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной. 863

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Гаджеты Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов. 5

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 233

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Общество В Курганской области приезжие из семи регионов обязаны пройти карантин С 4 мая все, кто приезжает в Курганскую область из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Мурманской области, будут обязаны по прибытию сдать анализ на COVID-19, а затем соблюдать двухнедельный режим изоляции на дому или в условиях обсерватора.

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