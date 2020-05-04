Коронавирус
РИА НовостиНазвано условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
Здоровье
Свердловский губернатор рассказал о возможности открытия центров КТ
Екатеринбург, 3 мая 2020, 19:33 — REGNUM В Свердловской области прорабатывают вопрос об открытии центров компьютерной томографии (КТ) для выявления заражённых коронавирусом.
REGNUM 12:33
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник 02:48
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Космос
Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике
Российские ученые планируют к концу 2020 года запустить на орбиту первый спутник, который будет заниматься наблюдением за погодой в арктическом регионе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление гендиректора НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова.
Газета.Ru 20:31
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Футбол
Мутко назвал абсолютной глупостью расширение РПЛ
Нужно хотя бы удержаться в 16 команд, поскольку ничего не делается, лишь разговоры.
Vprognoze.ru 07:24
Политика
Президент Сербии 7 мая отменит комендантский час
Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink сообщил, что он приял решение отменить в стране комендантский час, соответствующий документ будет подписан 7 мая.
Московский Комсомолец 19:37
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна 13:39
Гаджеты
Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS
Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.
Astera вчера в 14:07
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 01 мая в 05:27
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Политика
Посол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 20:34
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Интерфакс вчера в 04:17
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Наука
Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса
Ученые из Китая выяснили механизм действия препарата ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Итоги исследования опубликовал журнал Science.
РИА Новости 12:03
Здоровье
Согласно распоряжению Минпромторга, «Эвалар» продолжает работу
В соответствии с нормативными документами Минпромторга ЗАО «Эвалар» относится к предприятиям жизнеобеспечения, которые должны гарантировать бесперебойное производство.
Бийский рабочий 02:51
Общество
В Курганской области приезжие из семи регионов обязаны пройти карантин
С 4 мая все, кто приезжает в Курганскую область из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Мурманской области, будут обязаны по прибытию сдать анализ на COVID-19, а затем соблюдать двухнедельный режим изоляции на дому или в условиях обсерватора.
Уральский меридиан 12:13
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° 17:46
Здоровье
В чем причина резкого роста числа заболевших в Москве: очереди в метро или расширение тестирования?
Сегодня регионы демонстрируют снижение процентного прироста общего числа носителей, а в Москве заболеваемость за минувшие несколько дней выросла почти в три раза — в среду, 29 апреля, вирус нашли только у 2220 москвичей, 3 мая — почти у 6 тысяч.
BFM.ru 13:53
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Авто
В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 01:29
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Кино
Премьеру «Джона Уика 4» перенесли
Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года.
Inc-news.ru 15:42