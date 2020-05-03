Коронавирус
РИА НовостиНазвано условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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с чего всё началось
В России стартовало исследование, целью которого является изучение иммунитета, который формируется у переболевших COVID-19 к новому коронавирусу.Российская газета11:05
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Политика
Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме
Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым.
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РИА Новости 06:52
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В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 14:22
Футбол
Российские команды не попали в рейтинг самых дорогих футбольных клубов
Аналитики портала Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов.
Профиль 16:54
Общество
В Приморье за сутки 53 человека заразились коронавирусом
Еще 53 человека с коронавирусом выявлены в Приморье, общее число заболевших достигло 547, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:48
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Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, сообщает РЕН ТВ.
Культуромания вчера в 09:32
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Путин примет участие в акции «Бессмертный полк»
В этом году из-за коронавируса организаторы акции призвали всех желающих принять участие в "Бессмертном полку" на своих балконах, спев песню "День Победы".
Интерфакс 06:59
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Происшествия
В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом
В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом - 44-летний мужчина.
Российская газета 08:33
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47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
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64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже
Наталья Андрейченко решила, что возраст веселью не помеха и приняла участие в мировом челлендже #quarantinepillowchallenge.
Телепрограмма 09:46
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Наука
Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили
Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании.
Lenta.ru 08:52
Футбол
Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
RT на русском вчера в 07:25
Общество
Правительство изменило временные правила регистрации безработных
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52
Политика
В CФ призвали Белоруссию учиться на чужих ошибках при пандемии
В ВОЗ призвали Минск внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения и приостановить деятельность второстепенных организаций.
РЕН ТВ 15:49
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости 16:58
Политика
Трамп назвал причину сокрытия данных о коронавирусе в Китае
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть".
Комсомольская правда 20:46
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Путешествия
Названы готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru 20:35
Происшествия
Приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым солдату пересмотрят после майских праздников
Второй Восточный окружной военный суд 13 мая после апелляции пересмотрит уголовное дело над Русланом Мухатовым, издевавшимся над расстрелявшим сослуживцев в Горном Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами, сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Чита.Ру 18:59
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Авто
Автоугонщик назвал самые слабые места в защищенных автомобилях
Хоть технологии по защите авто и развиваются, угонщики находят способы обойти их и угнать самые надежные автомобили.
SpeedMe 05:33
Общество
Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»
О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru вчера в 11:18