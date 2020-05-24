Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНазвано условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
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с чего всё началось

Главный эпидемиолог Минздрава рассказал, когда в стране можно будет снять все ограничительные мероприятия

Как пояснил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико, только при показателе 60-70 процентов защищённых от коронавируса людей можно будет говорить о полном снятии ограничений в стране.
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Названо условие смягчения ограничительных мер из-за коронавируса в России

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В ходе заседания Совета Безопасности ООН с участием гражданского сообщества, которое прошло в формате видеосвязи, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла путь к воссоединению Крыма с Россией.
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В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

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Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня

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Армия и оружие

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Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
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Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»

Клип российской панк-рейв-группы Little Big на композицию «Uno» стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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