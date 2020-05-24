Коронавирус
RT на русскомНазвано условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
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с чего всё началось
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал, когда в стране можно будет снять все ограничительные мероприятия
Как пояснил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико, только при показателе 60-70 процентов защищённых от коронавируса людей можно будет говорить о полном снятии ограничений в стране.Парламентская газетавчера в 17:00
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Вакцинацией против COVID-19 необходимо охватить 95 процентов населения, сообщили в Минздраве
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