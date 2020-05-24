Как пояснил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико, только при показателе 60-70 процентов защищённых от коронавируса людей можно будет говорить о полном снятии ограничений в стране.

с чего всё началось

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.

Здоровье В Петербурге подтвердили смерть 20 человек от коронавируса Статистика по коронавирусу на утро 24 мая 2020 года в Петербурге такова: в Северной столице подтвердили 13 339 случаев заражения (+384 человека за сутки). 6

Здоровье Мясников назвал «реальное» число зараженных коронавирусом в России По словам врача, за последние две недели в России набралось 130 тысяч инфицированных, у остальных в организме уже нет вируса. 677

Политика В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр. 12

Общество Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны. 857

Общество В России за сутки выявили 8599 случаев заражения коронавирусом В России за сутки коронавирус выявили у 8599 человек. Новые случаи заболевания зафиксировали в 84 регионах страны.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.

Политика Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". 434

Общество В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом В воскресенье, 24 мая, пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новых заболевших коронавирусом в регионе. 60

Гаджеты Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов. 4

Политика МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны "Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС. 15

Происшествия Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой 14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области. 16

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 527

Общество В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.

Общество Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих Издание сообщает, что полиция предупреждала протестующих, прежде чем использовать слезоточивый газ.

Общество Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг. 91