Коронавирус
RT на русскомНазвано условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал, когда в стране можно будет снять все ограничительные мероприятия
Как пояснил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико, только при показателе 60-70 процентов защищённых от коронавируса людей можно будет говорить о полном снятии ограничений в стране.Парламентская газетавчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Вакцинацией против COVID-19 необходимо охватить 95 процентов населения, сообщили в Минздраве
Парламентская газетавчера в 18:12
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 человек от коронавируса
Статистика по коронавирусу на утро 24 мая 2020 года в Петербурге такова: в Северной столице подтвердили 13 339 случаев заражения (+384 человека за сутки).
Newia.ru 06:28
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Здоровье
Мясников назвал «реальное» число зараженных коронавирусом в России
По словам врача, за последние две недели в России набралось 130 тысяч инфицированных, у остальных в организме уже нет вируса.
Телеканал 360° 05:20
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
Кино
Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части
КиноПоиск вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной
Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Авто
КамАЗ начал испытания нового самосвала К5
«КамАЗ» приступил к испытаниям новых самосвалов «КамАЗ-65952» с кабиной К5.
Автоновости дня 05:00
Общество
В России за сутки выявили 8599 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки коронавирус выявили у 8599 человек. Новые случаи заболевания зафиксировали в 84 регионах страны.
Вести Татарстан 03:51
Авто
В продаже появилась Ferrari F40 с пробегом 311 км
В продаже появилась легендарная модель Ferrari F40 с пробегом всего в 311 километров.
Дни24 05:59
Здоровье
За два месяца коронавирусом на Украине заболели более 20 тыс. человек - Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 20148 случаев коронавируса, 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели.
Украина.ру 22 мая в 02:50
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Общество
В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом
В воскресенье, 24 мая, пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новых заболевших коронавирусом в регионе.
Smi58.ru 05:59
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Общество
Жертвами коронавируса в Смоленской области стали еще два человека
По состоянию на 24 мая, число летальных исходов достигло 15. Всего в регионе коронавирусом нового типа заразились 1603 человека.
Smolnarod.ru 05:53
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Футбол
Муса: остался бы в ЦСКА, если бы знал, что Марез не уйдёт из «Лестера»
Если бы знал, что Марез останется, я бы не присоединился к «Лестеру».
RT на русском 06:06
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
Общество
В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 06:10
Общество
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих
Издание сообщает, что полиция предупреждала протестующих, прежде чем использовать слезоточивый газ.
RuNews24.ru 04:20
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
Vprognoze.ru вчера в 03:58