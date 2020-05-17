Экономика
Lenta.ruНазвано условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен, если экономики стран не откроются.
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с чего всё началось
Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.РИА Новостивчера в 20:07
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Эксперт: мировую экономику ждет коллапс из-за пандемии коронавируса
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Глава NASA отчитал Китай за ракету, едва не упавшую на Нью-Йорк
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