Экономика
Lenta.ruНазвано условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен, если экономики стран не откроются.
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с чего всё началось
Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.РИА Новостивчера в 20:07
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Эксперт: мировую экономику ждет коллапс из-за пандемии коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 21:18
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Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
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Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
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Evo-rus.com вчера в 14:51
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Настя Ивлеева: «Муж рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее»
«Муж умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему уже сложнее», — пошутила Анастасия.
StarHit.ru 15 мая в 19:40
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В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
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Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5
Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
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Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
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Обновление Windows 10 May 2020 Update приносит новые функции и изменённый интерфейс в голосовой помощник Cortana, улучшения в «Поиске» Windows и подсистеме Linux, а также массу небольших изменений в графическом интерфейсе, включая новые значки для приложений.
iXBT.com вчера в 23:39
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:51
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Футбол
Карпов: «У „Урала“ не хватает денег, чтобы выдать игрокам зарплату»
Команда не может выдать футболистам зарплату за май.
Бомбардир.ру вчера в 18:37
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
В Красноярском крае в вахтовом поселке развернули полевой госпиталь
В Северо-Енисейском районе Красноярского края на Олимпиадинском месторождении развернули полевой госпиталь на лечения заразившихся коронавирусом, - сообщили в региональном правительстве.
АиФ Красноярск вчера в 07:31
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 15 мая в 10:54
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
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В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы
Газета.Ru вчера в 20:23
Экономика
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
Общество
Италия может открыть свои границы с 3 июня
В начале мая Рим начал ослаблять ограничения, разрешив фабрикам и паркам вновь открыться.
Эхо Москвы 15 мая в 23:31
Гаджеты
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В Крыму самоизоляцию отменят 18 мая
С 18 мая режим самоизоляции в Республике Крым перестанет действовать. Соответствующий указ подписал глава субъекта РФ Сергей Аксёнов.
Право.ру вчера в 06:18
Наука
Новый вид паразитических грибов найден в Twitter
Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.
Naked Science вчера в 04:41
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 23:11
Кино
Джеймс Кэмерон назвал свой любимый фильм на карантине
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