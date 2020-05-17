Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвано условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен, если экономики стран не откроются.
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с чего всё началось

Экономист считает, что мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19

Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.
РИА Новостивчера в 20:07

Подробнее о событии

Названа причина возможного коллапса мировой экономики

Известиявчера в 23:52

Инвестор прогнозирует полный коллапс мировой экономики из-за карантина

РЕН ТВвчера в 21:47

Названо условие полного коллапса мировой экономики из-за COVID-19

Телеканал 360°вчера в 22:15

Экономист заявил, что мировую экономику ждёт коллапс при текущем положении дел с коронавирусом

Life.ruвчера в 22:54

Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Lenta.ruвчера в 21:21

Эксперт: мировую экономику ждет коллапс из-за пандемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:18

Мировой экономике предрекли коллапс из-за COVID-19. Пора срочно выходить из карантина

URA.Ruвчера в 21:11
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
160
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева: «Муж рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее»

«Муж умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему уже сложнее», — пошутила Анастасия.
StarHit.ru 15 мая в 19:40
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Общество

Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
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Игры

Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5

Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
ITZine.ru 14 мая в 09:11
127
Общество

В ВОЗ назвали условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

В представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России сообщили, что для того, чтобы окончательно оценить смертность от коронавируса, необходимо дождаться большего числа исследований по летальности в глобальном масштабе.
RT на русском 00:18
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 15 мая в 10:03
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Технологии

Скандалы, интриги, расследования: Microsoft начала раскрывать секреты следующей версии Windows 10

Обновление Windows 10 May 2020 Update приносит новые функции и изменённый интерфейс в голосовой помощник Cortana, улучшения в «Поиске» Windows и подсистеме Linux, а также массу небольших изменений в графическом интерфейсе, включая новые значки для приложений.
iXBT.com вчера в 23:39
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
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Общество

В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:51
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
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Футбол

Карпов: «У „Урала“ не хватает денег, чтобы выдать игрокам зарплату»

Команда не может выдать футболистам зарплату за май.
Бомбардир.ру вчера в 18:37
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
2,8K
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
5,3K
Общество

В Красноярском крае в вахтовом поселке развернули полевой госпиталь

В Северо-Енисейском районе Красноярского края на Олимпиадинском месторождении развернули полевой госпиталь на лечения заразившихся коронавирусом, - сообщили в региональном правительстве.
АиФ Красноярск вчера в 07:31
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Общество

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 15 мая в 10:54
2K
Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
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Армия и оружие

В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы

Газета.Ru вчера в 20:23
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Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
4K
Общество

Италия может открыть свои границы с 3 июня

В начале мая Рим начал ослаблять ограничения, разрешив фабрикам и паркам вновь открыться.
Эхо Москвы 15 мая в 23:31
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Гаджеты

Xiaomi показала возможности камеры Redmi Note 10 Pro

На этой неделе смартфон уже появился в базе данных китайского регулятора TENAA, которая подтвердила, что Redmi Note 10 Pro будет построен на базе однокристальной системы линейки Dimensity 800.
iXBT.com вчера в 07:14
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Общество

В Крыму самоизоляцию отменят 18 мая

С 18 мая режим самоизоляции в Республике Крым перестанет действовать. Соответствующий указ подписал глава субъекта РФ Сергей Аксёнов.
Право.ру вчера в 06:18
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Наука

Новый вид паразитических грибов найден в Twitter

Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.
Naked Science вчера в 04:41
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Экономика

ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 23:11
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Кино

Джеймс Кэмерон назвал свой любимый фильм на карантине

Культуромания 14 мая в 15:11
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Происшествия

В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных

Известия 00:33
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