Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.

с чего всё началось

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен, если экономики стран не откроются.

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