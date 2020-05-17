Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен, если экономики стран не откроются.
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с чего всё началось

Экономист считает, что мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19

Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.
РИА Новости20:07

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Названо условие полного коллапса мировой экономики из-за COVID-19

Телеканал 360°22:15

Эксперт: мировую экономику ждет коллапс из-за пандемии коронавируса

Московский Комсомолец21:18

Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Lenta.ru21:21

Инвестор прогнозирует полный коллапс мировой экономики из-за карантина

РЕН ТВ21:47

Мировой экономике предрекли коллапс из-за COVID-19. Пора срочно выходить из карантина

URA.Ru21:11

Британский эксперт: коллапс экономики из-за пандемии – реальный сценарий

Радио Sputnik20:00
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Армия и оружие

В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

РИА Новости 20:04
Армия и оружие

Триполи сообщили о сбитом ЗРК «Панцирь-1С»

ИА Красная Весна 19:10
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
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Политика

Бардина объяснила, что делает Зеленский

Ранее Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.
Вести.Ru 11:35
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ 21:45
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Футбол

Салах получал предложение от мадридский «Реала» в 2018 году

Предложение о переходе в мадридский «Реал» в 2018 году получал Мохамед Салах, 16 мая сообщает OnTime Sports.
ИА Красная Весна 21:16
Гаджеты

Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2

Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
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Политика

США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ

Администрация президента США Дональда Трампа намерена частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса.
Известия 00:17
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Здоровье

За сутки 113 человек в Оренбуржье выздоровели от коронавируса

В Орске за сутки выявили 5 человек с диагнозом Covid-19.
Orsk.ru вчера в 07:25
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК вчера в 10:03
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Общество

В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек.
ТАСС вчера в 23:22
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Гаджеты

AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir

В интернете опубликовали информацию о намерении AMD выпустить настольные версии для мобильных процессоров из линейки Renoir.
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Авто

В Сети опубликовали первые изображения кросс-купе Volkswagen Tiguan X

В интернете появились изображения кросс-купе версии Tiguan X автобренда Volkswagen.
Car.ru вчера в 12:23
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Футбол

У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус

Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
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Политика

Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар

Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 18:48
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Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru 10:19
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Здоровье

Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы

Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Live24 14 мая в 12:58
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Политика

Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа

Власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ имени М.В.Ломоносова.
Российская газета вчера в 15:33
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Космос

НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
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Космос

Ракеты начнут «печатать» на 3D-принтере

С помощью передовых технологий – 3D-печати, промышленных роботов и искусственного интеллекта – Relativity Space планирует производить ракеты Terran 1, двигатели Aeon 1, а также разрабатывать необходимое ПО.
Профиль 09:20
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
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Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире

Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
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Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
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Футбол

Лионель Месси: «Риск заражения есть везде. Не стоит слишком много думать об этом»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался об ожидаемом возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
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Гаджеты

Samsung дарит покупателям дорогие наушники и другие гаджеты

Покупателям ряда товаров Samsung бесплатно предлагает наушники Galaxy Buds, пауэрбэнк, проводную гарнитуру, Galaxy Watch Active.
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Наука

В Австрии создан квантовый радар

В Австрии ученые создали прототип первого в мире микроволного сверхпроводящего квантового радара.
Актуальные Новости 14 мая в 00:23
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Политика

Обама обвинил руководство США в безрассудстве

Бывший президент США Барак Обама обвинил руководство США в безрассудстве в ходе речи перед выпускниками школ, трансляция которой была на YouTube-канале Yahoo Finance.
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