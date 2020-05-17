Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен, если экономики стран не откроются.
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с чего всё началось

Экономист считает, что мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19

Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.
РИА Новостивчера в 20:07

Подробнее о событии

Инвестор прогнозирует полный коллапс мировой экономики из-за карантина

РЕН ТВвчера в 21:47

Экономист заявил, что мировую экономику ждёт коллапс при текущем положении дел с коронавирусом

Life.ruвчера в 22:54

Названо условие полного коллапса мировой экономики из-за COVID-19

Телеканал 360°вчера в 22:15

Названа причина возможного коллапса мировой экономики

Известиявчера в 23:52

Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Lenta.ruвчера в 21:21

Эксперт: мировую экономику ждет коллапс из-за пандемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:18

Мировой экономике предрекли коллапс из-за COVID-19. Пора срочно выходить из карантина

URA.Ruвчера в 21:11
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Авто

Hyundai рассказала о новинках для рынка России

Тарантас Ньюс 15 мая в 10:05
40
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
1,2K
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Коммерсантъ вчера в 12:49
3,4K
Политика

Депутат Рады сообщила о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Напомним, Владимир Зеленский в начале мая утвердил состав и регламентировал полномочия делегации Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 23:27
57
Общество

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 15 мая в 10:54
2K
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru вчера в 08:54
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Экономика

Саудиты скупили доли Boeing и Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад саудовский Суверенный фонд купил акции четырёх крупных европейских нефтяных компаний на сумму порядка миллиарда долларов.
REGNUM вчера в 09:51
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,2K
Кино

Эммануил Виторган ответил на критику фильма «На Париж»

Актер Эммануил Виторган ответил на критику популярного блогера BadComedian в адрес фильма «На Париж», сообщает Nation News.
РИАМО 15 мая в 04:27
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
383
Общество

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутске возросло до 526

По данным на утро субботы, 16 мая, в Иркутской области зарегистрировано 526 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 15 мая в 22:06
2
Армия и оружие

В США военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО

ToDay News Ufa 15 мая в 08:52
27
Общество

В Ленобласти ограничена работа торговых центров

«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском вчера в 18:45
1
Армия и оружие

В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»

В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада.
Комсомольская правда вчера в 16:57
Общество

Вильфанд предупредил об аномальных холодах в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время на европейской части страны воцарится не по сезону холодная погода.
Вечерняя Москва вчера в 23:17
Футбол

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии

Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:34
Армия и оружие

В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

РИА Новости вчера в 20:04
47
Футбол

Николич назначен главным тренером «Локомотива» вместо Семина

Главным тренером "Локомотива" стал сербский специалист Марко Николич, за это решение совет директоров клуба железнодорожников проголосовал единогласно.
МонаВиста 15 мая в 08:27
4
Футбол

Виллиан отреагировал на слухи о тайных переговорах с Моуринью

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан прокомментировал слухи о тайных переговорах с Жозе Моуринью о возможном переходе в «Тоттенхэм».
Чемпионат вчера в 23:42
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
783
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
5,4K
Здоровье

В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
17
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
2K
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru вчера в 10:19
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
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Общество

Глава Минтранса РФ оценил прогнозные сроки восстановления авиаотрасли

Москва, 16 мая 2020, 21:09 — REGNUM По базовому прогнозу, российская авиаотрасль окончательно восстановится после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в сентябре 2021 года.
REGNUM вчера в 14:09
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
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Происшествия

Назначена дата рассмотрения дела Риммы Шатовкиной в ВККС

«Рассмотрение представления председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Шатовкиной Риммы Викторовны по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации состоится в 12 часов 27 мая», - сообщили в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
НДН.инфо вчера в 21:10
Экономика

Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку и занял седьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании.
ТАСС вчера в 20:00
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