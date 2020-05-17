Коронавирус
Lenta.ruНазвано условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен, если экономики стран не откроются.
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с чего всё началось
Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.РИА Новостивчера в 20:07
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Эксперт: мировую экономику ждет коллапс из-за пандемии коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 21:18
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
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РИА Новости вчера в 12:51
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Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
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Депутат Рады сообщила о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Напомним, Владимир Зеленский в начале мая утвердил состав и регламентировал полномочия делегации Украины в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 23:27
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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Эммануил Виторган ответил на критику фильма «На Париж»
Актер Эммануил Виторган ответил на критику популярного блогера BadComedian в адрес фильма «На Париж», сообщает Nation News.
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Коммерсантъ вчера в 21:45
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В США военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО
ToDay News Ufa 15 мая в 08:52
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«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском вчера в 18:45
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В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»
В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада.
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Вильфанд предупредил об аномальных холодах в ближайшие дни
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время на европейской части страны воцарится не по сезону холодная погода.
Вечерняя Москва вчера в 23:17
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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:34
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В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
РИА Новости вчера в 20:04
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Николич назначен главным тренером «Локомотива» вместо Семина
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Виллиан отреагировал на слухи о тайных переговорах с Моуринью
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МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
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Коммерсантъ вчера в 04:55
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РИА Новости вчера в 21:51
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Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
Общество
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REGNUM вчера в 14:09
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Происшествия
Назначена дата рассмотрения дела Риммы Шатовкиной в ВККС
«Рассмотрение представления председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Шатовкиной Риммы Викторовны по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации состоится в 12 часов 27 мая», - сообщили в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
НДН.инфо вчера в 21:10
Экономика
Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку и занял седьмое место в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании.
ТАСС вчера в 20:00