Коронавирус
Lenta.ruНазвано условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен, если экономики стран не откроются.
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Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.РИА Новости20:07
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Политика
Спикер Рады назвал условия для возвращения Крыма Украине
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Киеву нельзя снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса.
Московский Комсомолец 14:22
Общество
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев оценил шансы заразиться коронавирусом через товары. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.
Lenta.ru 22:34
Космос
Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле
Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия 13 мая в 22:47
Происшествия
В центре Барнаула машина скорой несколько раз перевернулась после ДТП
«Машина скорой помощи перевернулась несколь раз, просто в хлам», – сказано в сообщении. Официальных данных на момент публикации нет.
Катунь 24 22:00
Армия и оружие
Черноморский флот укрепят новыми кораблями
Известно, что в 2020 году в боевой состав ЧФ войдут 16 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе корвет «Ретивый», вооруженный ракетным комплексом «Уран».
Форпост Севастополь 14 мая в 06:00
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Общество
В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек.
ТАСС вчера в 23:22
Политика
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
Авто
В России начались продажи новой «Газели NN»
Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения.
Известия 14 мая в 09:45
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ 21:45
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Наука
С помощью мозгового имплантата слепые смогут «видеть» через камеру
Благодаря уникальному мозговому имплантату людям, потерявшим зрение, удастся «видеть» окружающие объекты путем использования особой видеокамеры.
Discover24 02:29
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Авто
Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 миллиона рублей
На сайте Auto.ru разместили объявление о реставрированном седане ВАЗ-2103, который был выпущен в 1981 году и за него сейчас просят 1,2 млн рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 09:15
Гаджеты
Названы способы повысить качество работы смартфона
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм», что пользователи должны периодически проводить очистку гаджета, удаляя старые файлы, неудачные фото и видео, а также приложения, которые «лежат без дела».
Gazeta.SPb 22:32
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Авто
В компании Infiniti снова сменился руководитель
По последним данным стало известно, что в компании Infiniti Motor снова произошли кадровые изменения.
32CARS.ru вчера в 14:50
Общество
Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах
Совет под звук забиваемых свай Вопрос был вынесен на заседание совета в связи с непониманием общественностью и краеведов Благовещенска факта начавшегося строительства храма Албазинской иконы Божией матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор.
Амур.инфо 19:00
Футбол
Футбол в России возобновится с 21 июня
Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить «Тинькофф» премьер-лигу и Олимп-Кубок России с 21 июня после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.
ИА ЯСИА 09:00
Здоровье
За сутки 38 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
Второй день подряд прирост зараженных коронавирусом в Алтайском крае составляет 38 человек. Об этом в субботу, 16 мая сообщил оперштаб.
Kursk.com 04:55
Общество
ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
Общество
Третий день подряд в Свердловской области от коронавируса умирают люди
Уралинформбюро 10:17
Космос
НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20