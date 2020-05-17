Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.

с чего всё началось

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, такой сценарий вполне возможен, если экономики стран не откроются.

Общество Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев оценил шансы заразиться коронавирусом через товары. Об этом он рассказал изданию Ura.ru. 9

Армия и оружие Черноморский флот укрепят новыми кораблями Известно, что в 2020 году в боевой состав ЧФ войдут 16 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе корвет «Ретивый», вооруженный ракетным комплексом «Уран». 17

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 776

Общество В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек. 37

Политика В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес. 18

Армия и оружие Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией. 243

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,2K

Здоровье В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов. 193

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 936

Общество МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы «Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf). 1,1K

Гаджеты Названы способы повысить качество работы смартфона Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм», что пользователи должны периодически проводить очистку гаджета, удаляя старые файлы, неудачные фото и видео, а также приложения, которые «лежат без дела». 5

Авто В компании Infiniti снова сменился руководитель По последним данным стало известно, что в компании Infiniti Motor снова произошли кадровые изменения.

Общество Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах Совет под звук забиваемых свай Вопрос был вынесен на заседание совета в связи с непониманием общественностью и краеведов Благовещенска факта начавшегося строительства храма Албазинской иконы Божией матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор.

Футбол Футбол в России возобновится с 21 июня Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить «Тинькофф» премьер-лигу и Олимп-Кубок России с 21 июня после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. 63

Здоровье За сутки 38 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае Второй день подряд прирост зараженных коронавирусом в Алтайском крае составляет 38 человек. Об этом в субботу, 16 мая сообщил оперштаб. 238