Если в США примут предложенный закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине, это может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

с чего всё началось

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

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