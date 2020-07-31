Политика
Газета.RuНазвано условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
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с чего всё началось
Если в США примут предложенный закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине, это может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Интерфакс03:37
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Калашников: РФ может начать поставки оружия в Донбасс в ответ на военную помощь США Киеву
Интерфакс - Россия03:08
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