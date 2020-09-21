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РИА Новости
РИА Новости

Названо условие роста евро выше 90 рублей

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец назвал причины падения курса рубля и рассказал, при каком условии оно продолжится.В источнике
С чего всё началось
Вечерняя Москва

Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей

Курс евро впервые с 8 сентября взлетел до 90 рублей. Почему растет евро и насколько долго продержится падение рубля, «Вечерняя Москва» спросила у директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктора экономических наук Алексея Зубца.
Вечерняя Москвавчера в 09:37
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Стало известно, когда евро может стать выше 90 рублей

Телеканал 360°17:56
Вечерняя Москва

Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей

Вечерняя Москвавчера в 09:37
Рамблер

Названо условие роста курса евро выше 90 рублей

Рамблервчера в 16:52
Lenta.ru

Обозначено условие для роста курса евро выше 90 рублей

Lenta.ruвчера в 16:42
Московский Комсомолец

Доктор экономических наук назвал причины падения курса рубля

Московский Комсомолецвчера в 16:26
РИА Новости

Названо условие роста евро выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 15:58
News.ru

Финансист назвал условия роста евро выше 90 рублей

News.ru17:18

В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму

В ведомстве отметили, что гражданин Украины в сентябре 2020 года распространил в Крыму листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.
В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму
РИА Новости11:47
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Китай отверг обвинения США в распространении коронавируса

Китай отвергает все обвинения США в свой адрес, касающиеся коронавируса, они безосновательны, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, реагируя на выступление президента США Дональда Трампа на сессии ГА ООН.
РИА Новости11:09

«Локомотив» не поедет на матч КХЛ против «Куньлуня»

КХЛ 20 сентября объявила о переносе матча между "Куньлунем" и "Локомотивом" с 21 на 22 сентября, отметив, что решение о возможности проведения игры будет принято по итогам дополнительного тестирования ярославцев.
РИА Новости08:50

Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральныйвчера в 22:20
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Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс06:56

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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