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РИА Новости
РИА Новости

Названо условие роста евро выше 90 рублей

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец назвал причины падения курса рубля и рассказал, при каком условии оно продолжится.В источнике
С чего всё началось
Вечерняя Москва

Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей

Курс евро впервые с 8 сентября взлетел до 90 рублей. Почему растет евро и насколько долго продержится падение рубля, «Вечерняя Москва» спросила у директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктора экономических наук Алексея Зубца.
Вечерняя Москвавчера в 09:37
Подробнее о событии
Lenta.ru

Обозначено условие для роста курса евро выше 90 рублей

Lenta.ruвчера в 16:42
News.ru

Финансист назвал условия роста евро выше 90 рублей

News.ru17:18
Рамблер

Названо условие роста курса евро выше 90 рублей

Рамблервчера в 16:52
Телеканал 360°

Стало известно, когда евро может стать выше 90 рублей

Телеканал 360°17:56
Московский Комсомолец

Доктор экономических наук назвал причины падения курса рубля

Московский Комсомолецвчера в 16:26
РИА Новости

Названо условие роста евро выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 15:58
Вечерняя Москва

Названо условие для роста курса евро выше 90 рублей

Вечерняя Москвавчера в 09:37

Сроки строительства линии метро Петербурга перенесли из-за COVID-19

«В связи с изменением лимитов финансирования строительства участка Лахтинско-Правобережной линии со станциями «Горный институт» и «Театральная», внесенных в бюджет города Санкт-Петербурга в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, в условия госконтракта внесено изменение срока окончания строительно-монтажных работ», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Известия08:10
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Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекеров05:47

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, говорится в отрывках его речи на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенных Белым домом.
РИА Новости10:03

Губернатор Алтайского края Томенко заразился коронавирусом

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция" "Тест губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат", — говорится в сообщении.
REGNUM02:04
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В Госдуму внесен законопроект, разрешающий сносить хорошие дома

Поправки к Градостроительному, Земельному и Жилищному кодексам, которые позволят сносить любые дома, даже в хорошем состоянии, для «комплексного развития территорий» в регионах, внесены в Госдуму, 21 сентября сообщает газета «Коммерсантъ».
ИА Красная Веснавчера в 05:19
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США создадут коалицию против Nord Stream 2

Немецкое издание Bild сообщает, что Майк Помпео в интервью сообщил, что в Вашингтоне хотят сформировать коалицию, противодействующую строительству газопровода «Северный поток – 2».
CT news04:00
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Минфин не намерен сокращать расходы на закупку лекарств

В проекте бюджета на 2021 год расходы на лекарства от редких заболеваний заложены в полном объеме и без сокращения финансирования, всего в размере 64,3 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.
SakhaNews19 сентября в 20:25
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В Петербурге сорвали мошенничество вокруг «дела Метростроя»

Санкт-Петербург, 22 сентября 2020, 16:39 — REGNUM В отношении бизнесмена, который пообещал через «свои каналы» повлиять на ход расследования уголовных дел в отношении акционера и экс-гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество.
REGNUM09:39
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