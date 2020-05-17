Какая польза от него москвичам?

с чего всё началось

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19. Однако в Подмосковье уже начинают снимать ограничительные меры - на работу выйдут сотрудники сферы промышленности, строительства и ЖКХ.

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