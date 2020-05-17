Коронавирус
Газета.RuНазвано условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19. Однако в Подмосковье уже начинают снимать ограничительные меры - на работу выйдут сотрудники сферы промышленности, строительства и ЖКХ.
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с чего всё началось
Какая польза от него москвичам?Российская газетавчера в 15:44
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Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Фигурное катание
Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась планами на свой день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Газета.Ru 03:32
Политика
В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов
В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru вчера в 12:12
Общество
В России за сутки выявили 9709 случаев заболевания коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявлено 9709 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:43
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
В России выявлено 8926 новых случаев коронавируса
Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678 человек в 85 регионах.
Рамблер 03:36
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Такого не было с начала мая! В России зафиксировано 8 926 новых заражений COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировано 8 926 случаев коронавируса — таких цифр в статистике не было с начала мая.
Нижний Новгород on-line 03:35
Общество
РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам
Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая
Изменения в Указ о мерах противодействия коронавируса внес сегодня, 17 мая, губернатор региона Денис Паслер.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 08:28
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:45
Политика
США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
Экономика
В Самарской области обнулят платеж за «коммуналку» малоимущим семьям
В Самарской области расходы по ЖКУ за апрель компенсируют малоимущим семьям региона.
КП - Самара вчера в 08:43
Общество
Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии данных о коронавирусе
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань утверждает, что правительство Уханя в начале вспышки COVID-19 скрывало реальные масштабы распространения вируса.
Народные новости вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Богомолов показал Собчак в образе старушки в новом сериале
Новый сериал «Безопасные связи» Константина Богомолова появился в период пандемии коронавируса и уже стал уникальным явлением в современном кинематографе.
Городовой 03:06
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
В России за сутки зафиксировано 8 926 случаев коронавируса
Количество новых случаев коронавируса COVID-19 за день в России составило 8 926. Это число оказалось меньше 9 тысяч впервые после 1 мая.
Московский Комсомолец 03:43
Путешествия
Турция с 20 мая открывает границы для россиян
Для иностранных туристов Турция откроет границы с 20 мая. В страну будут пускать только граждан 31 государства.
Соловей.Инфо 03:32
Авто
Компания Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Американская компания Tesla готовится выпустить электромобили с более дешевыми аккумуляторами.
Экономика сегодня 15 мая в 02:26
Общество
Столичные школьники получили итоговые оценки
Как уточнила заммэра Москвы Анастасия Ракова, оценки выставили 15 мая.
ТАСС 02:26
Здоровье
В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2
Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19.
REGNUM 01:17
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 25 мая
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о продлении режима самоизоляции.
Неслухи.рф вчера в 10:59
Экономика
«Ъ»: Росатом может задержать ввод второго блока Ленинградской АЭС-2
Госкорпорация "Росатом" может на два месяца задержать ввод в эксплуатацию строящегося второго блока Ленинградской АЭС-2 из-за ограничений, введенных в России для сдерживания распространения коронавируса.
ТАСС 01:56
Общество
В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей
Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:38
Финансы
Рубль опустился к доллару и евро
Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Общество
В Екатеринбурге в следственном изоляторе ввели карантин
Екатеринбург, 18 мая 2020, 10:24 — REGNUM В следственном изоляторе № 1 города Екатеринбурга введён карантин, из-за выявленного у сотрудника СИЗО нового вирусного заболевания.
REGNUM 03:24